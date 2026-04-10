Dossier santé numérique - La CSQ et la FSQ-CSQ réagissent aux propos du ministre Gilles Bélanger

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - Le secrétaire-trésorier de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Luc Beauregard, et le président de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), Déreck Cyr, réagissent aux déclarations du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger, concernant le Dossier santé numérique (DSN) :

« Nous ne sommes absolument pas surpris de l'admission du ministre Bélanger, puisqu'il s'agit d'enjeux que nos membres pressentaient depuis longtemps. Et à maintes occasions, nous avons même décrié la situation. Nous sommes satisfaits que le ministre reconnaisse que la solution retenue ne garantit pas la protection de nos données sensibles ni la souveraineté numérique du Québec, mais très inquiets que ce soit le cas. C'est pourquoi nous pressons le gouvernement de mettre l'implantation du DSN sur pause, le temps de réorienter la stratégie numérique de Santé Québec. Les enjeux sont majeurs et mettent trop à risque les données personnelles des usagers pour aller de l'avant avec ce projet colossal », dénonce Luc Beauregard.

« D'autre part, il est difficile de comprendre pourquoi le ministre affirme avoir les mains liées. Bien que Santé Québec soit indépendante dans sa gestion, à titre de ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger se doit de protéger les données médicales des Québécoises et des Québécois. Il est inacceptable que ces renseignements confidentiels soient hébergés sur des serveurs privés, très difficilement accessibles pour le gouvernement, mais disponibles pour des tiers aux intérêts douteux. Comment le gouvernement peut-il gouverner de façon adéquate et assurer notre sécurité s'il n'a pas accès aux informations pertinentes? Il est urgent de rétablir une réelle gouvernance publique, meilleur gage de démocratie », ajoute Déreck Cyr.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

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Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente environ 6000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé et des services sociaux : centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), centres de réadaptation physique et en dépendance, centres jeunesse, centres d'hébergement de soins longue durée (CHSLD), maisons des ainés (MDA), maisons alternatives (MA), CLSC, groupes de médecine familiale (GMF), soins à domiciles, Héma-Québec, etc. Nous sommes présents dans les régions de Montréal, de Laval, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et de la Gaspésie.

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

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