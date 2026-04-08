Semaine de la relève syndicale 2026 - Propulser le dialogue, rallier de nouvelles voix et faire vibrer la solidarité

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) souligne la dixième édition de la Semaine de la relève syndicale, qui s'échelonne du 6 au 10 avril 2026. Au cœur des différentes activités mises de l'avant par ses syndicats affiliés partout au Québec, une nouvelle édition du Camp de la relève syndicale s'ouvre ce soir à Baie-Saint-Paul.

L'événement, qui accueillera plus de 100 militantes et militants de la relève, sera l'occasion pour les nouvelles personnes engagées d'échanger et de prendre connaissance des enjeux majeurs qui animent la CSQ et le mouvement syndical.

« Promouvoir et favoriser l'implication syndicale de la relève militante, c'est primordial! Cette édition s'inscrit dans un contexte politique et social on ne peut plus particulier, notamment avec la multiplication des différents projets de loi antisyndicaux qui visent à museler les contre-pouvoirs. Bref, le mouvement syndical québécois a besoin d'une voix plus forte et, heureusement, nous pouvons compter sur des personnes dynamiques, motivées et impliquées qui cherchent à faire une différence. La Semaine de la relève syndicale constitue un espace privilégié pour prendre sa place, se faire entendre haut et fort, et se rappeler que chaque membre exerce un pouvoir réel -- celui d'influencer, de proposer, de transformer », soutient d'entrée de jeu le président de la CSQ, Éric Gingras.

La Semaine et le Camp de la relève syndicale de la CSQ ont lieu chaque année, au mois d'avril, pour souligner l'apport des nouvelles personnes qui se joignent au mouvement syndical. Ces initiatives visent à propulser le dialogue entre les membres, à rallier de nouvelles voix aux syndicats, aux fédérations et à la Centrale, de même qu'à faire vibrer la solidarité par diverses activités et rassemblements, dans toutes les régions du Québec. D'ailleurs, pas moins d'une trentaine de formations sur des thèmes variés sont offertes, sous forme de miniconférences virtuelles, à l'ensemble des militantes et militants de la CSQ, et ce, tout au long de la semaine.

Dans le cadre du camp, qui se tient du 8 au 10 avril dans Charlevoix, les participantes et participants auront notamment l'occasion d'échanger sur le financement des réseaux publics, la violence, les enjeux féministes et les atteintes à la démocratie. Ces personnes proviennent des quatre coins du Québec et de tous les horizons de la CSQ : petite enfance, réseau scolaire, enseignement supérieur, santé et milieu communautaire.

« C'est essentiel de reconnaître que les nouvelles personnes impliquées dans nos instances syndicales ont leur mot à dire et une vision de la société dans laquelle elles veulent évoluer. Comme centrale, on doit leur offrir des outils afin qu'elles puissent promouvoir les valeurs d'égalité, de justice sociale, de liberté, de démocratie et de coopération qui animent l'ensemble des membres de la CSQ. Le Camp de la relève, c'est un bon moment pour outiller nos militantes et nos militants, mais également pour entendre de nouvelles perspectives », conclut Éric Gingras.

Rappelons que la région de Charlevoix a vu naître Laure Gaudreault, figure marquante de l'histoire du syndicalisme enseignant au Québec et l'une des fondatrices de la CSQ.

À noter que le président de la CSQ, Éric Gingras, sera disponible pour accorder des entrevues et discuter de l'événement.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

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SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]