ÉLECTION D'UN NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT À LA COMMISSION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

QUÉBEC, le 23 août 2024 /CNW/ - Depuis le mercredi 21 août, M. Vincent Marissal, député de Rosemont, remplace Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke, à titre de membre de la Commission de l'administration publique. Par le fait même, il devient également vice-président de cette commission.

Rappelons que les députées et députés accomplissent une part considérable de leur travail au sein des commissions parlementaires. À la Commission de l'administration publique, les élues et élus peuvent examiner la gestion administrative des ministères et organismes publics, vérifier leurs engagements financiers et entendre les sous-ministres ainsi que les dirigeantes et dirigeants d'organismes. Ce travail de contrôle parlementaire se fait régulièrement en collaboration avec le Vérificateur général du Québec et le Protecteur du citoyen.

La liste des membres de la Commission de l'administration publique se trouve en annexe. Pour obtenir plus d'informations sur les mandats de la Commission et consulter les notices biographiques des députées et députés qui y siègent, visitez la page Travaux des commissions sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

ANNEXE

LA COMMISSION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Fonctions :

Procéder à la vérification des engagements financiers du gouvernement de 25 000 $ et plus;

plus; Entendre le Vérificateur général sur son rapport annuel de gestion;

Entendre, au moins une fois tous les quatre ans, les sous-ministres et les dirigeants d'organismes publics pour s'assurer que les administrateurs publics rendent des comptes sur leur gestion;

Étudier le rapport annuel sur l'application de la Loi sur l'administration publique ;

; Étudier toute matière qui lui est confiée par l'Assemblée.

Composition de la Commission :

La présidente : Mme Marwah Rizqy (Saint-Laurent) - Parti libéral du Québec (PLQ)

Le vice-président : M. Vincent Caron (Portneuf) - Coalition avenir Québec (CAQ)

Le vice-président : M. Vincent Marissal (Rosemont) - Québec solidaire (QS)

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Robert Bussière (Gatineau)

Mme Céline Haytayan (Laval-des-Rapides)

M. Denis Lamothe (Ungava)

Mme Carole Mallette (Huntingdon)

M. Louis-Charles Thouin (Rousseau)

Opposition officielle - PLQ

Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé)

M. Monsef Derraji (Nelligan)

Source et renseignements :

Dominic Garant

Secrétaire de la Commission de l'administration publique

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-2722

Courriel : [email protected]

