Élargissement et réaménagement de l'autoroute 50 - Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 50 en direction ouest vers la route 317

GATINEAU, QC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'il procédera à des fermetures de la bretelle menant de l'autoroute 50 en direction ouest vers la route 317, à Lochaber. Celles-ci auront lieu de jour, de 9 h à 15 h, entre le 16 et le 20 octobre 2023.

Ces fermetures sont nécessaires afin de poursuivre les études géotechniques (forages) sur ce tronçon de l'autoroute. Les informations recueillies permettront de brosser un portrait de l'état du sol, et ainsi d'avancer la conception et la planification des interventions à prévoir dans le secteur pour le projet d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel.

Entraves et gestion de la circulation

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 50 en direction ouest vers la route 317, du 16 au 20 octobre de 9 h à 15 h. Détour via l'autoroute 50 en direction ouest, prendre la sortie n° 166 vers la route 315 en direction sud et poursuivre sur l'autoroute 50 en direction est jusqu'à la sortie n° 187 menant vers la route 317.



Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire et signifiés à l'aide de panneaux.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

