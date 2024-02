OTTAWA, ON, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à préserver les ressources végétales du Canada contre les organismes nuisibles, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis en place des mesures pour protéger l'économie du Canada en freinant la propagation de l'agrile du frêne à des zones non infestées au Canada. L'ACIA a mis à jour sa liste des zones réglementées à l'égard de l'agrile du frêne pour inclure d'autres municipalités régionales de comté (MRC) du Québec. Cet élargissement est dû aux détections de l'agrile du frêne en 2022 et en 2023 au Québec.

La prévention de la propagation des espèces envahissantes, comme l'agrile du frêne, est le meilleur moyen de protéger les forêts, les plantes indigènes et les entreprises de sylviculture.

La zone réglementée s'étend maintenant au nord-ouest du Québec, avec l'ajout de la MRC de Témiscamingue, et à l'est du Québec avec l'ajout des MRC suivantes : Témiscouata, Rivière-du-Loup, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, Matapédia et Avignon.

Par conséquent, les produits de frêne, tels que les bûches, les branches et les copeaux de bois, ainsi que toutes les espèces de bois de chauffage ne peuvent être déplacés hors de la zone réglementée sans l'autorisation de l'ACIA. Si vous devez déplacer des produits de frêne, veuillez communiquer avec votre bureau local de l'ACIA pour obtenir une autorisation écrite.

Bien que l'agrile du frêne ne pose aucun risque pour la santé humaine, il s'agit d'un insecte ravageur très destructeur pour les frênes. Il a déjà tué des millions de frênes dans des zones réglementées au Canada et aux États-Unis, et il présente une menace économique et environnementale importante pour les régions urbaines et boisées de l'Amérique du Nord.

L'ACIA continuera d'effectuer des dépistages et de surveiller la propagation de cet organisme nuisible dans l'est du Québec et dans le nord du Nouveau-Brunswick et consultera prochainement ses partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et des Premières Nations ainsi que d'autres parties prenantes au regard des options de gestion de cet organisme nuisible dans l'est du Canada.

Si vous repérez l'agrile du frêne à l'extérieur des zones réglementées, signalez-le à l'ACIA pour aider à enrayer la propagation.

Le déplacement de bois de chauffage non traité est un moyen commun de propagation des insectes envahissants et des maladies.

L'agrile du frêne a été confirmé pour la première fois au Canada en 2002.

en 2002. L'agrile du frêne est actuellement présent dans certaines parties de cinq provinces (le Manitoba , l' Ontario , le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse) et se propage vers de nouvelles zones en raison du déplacement du bois de chauffage et de produits de frêne, tels que les bûches, les branches et les copeaux de bois.

, l' , le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse) et se propage vers de nouvelles zones en raison du déplacement du bois de chauffage et de produits de frêne, tels que les bûches, les branches et les copeaux de bois. L'ACIA réglemente ce ravageur afin de protéger les forêts, les arbres municipaux et les pépinières du Canada .

