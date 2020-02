Élargissement de la route 117 - Le gouvernement peut sauver des vies

QUÉBEC, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le député de La Pinière et porte-parole libéral en matière de transports, M. Gaétan Barrette, ainsi que la députée de l'Acadie et ancienne ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, somment le gouvernement de la CAQ d'annoncer dès maintenant son intention d'achever le projet de doublement de voies de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge.

Dans un point de presse tenu plus tôt aujourd'hui, les deux députés libéraux accompagnés de plusieurs élus de la région des Laurentides ainsi que de plusieurs représentants de la communauté pressent le ministre des Transports, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, de suivre les traces du précédent gouvernement qui avait prévu l'élargissement à 4 voies de ce tronçon en 2018. Ce dernier a indiqué que plusieurs solutions étaient désormais à l'étude.

Il est important de rappeler l'aspect urgent d'effectuer l'élargissement des voies. Plusieurs Québécois et Québécoises ont perdu la vie sur cette dangereuse route. Le gouvernement de François Legault ne peut plus laisser les choses aller.

« Nous devons nous assurer qu'il est sécuritaire de circuler sur la route 117. C'est pour cette raison que nous avions prévu, l'élargissement à 4 voies de ce tronçon alors que nous étions au gouvernement. La CAQ doit poursuivre le travail en ce sens pour le bien des automobilistes qui empruntent cette route.»

M. Gaétan Barrette, député de La Pinière et porte-parole libéral en matière de transports.

« Le ministre des Transports dit maintenant que plusieurs scénarios sont sur la table. Ce qui est totalement irresponsable. La seule façon de sécuriser cette route mortelle est le doublement des voies sur le tronçon entre Labelle et Rivière-Rouge ».

Mme Christine St-Pierre, députée de l'Acadie et ancienne ministre de la région des Laurentides.

