Élargissement de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge - Les travaux reprennent sur la 117

LABELLE, QC, le 18 avril 2024 /CNW/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la reprise des travaux d'élargissement de la route 117, entre Labelle et Rivière-Rouge, dans le but de mettre en service un premier segment de route élargie dès cet automne à Labelle.

Depuis le lundi 15 avril, les travaux ont repris sur le chantier afin d'élargir la chaussée à quatre voies (deux voies par direction) et d'aménager un carrefour giratoire à l'intersection de la route 117, du chemin de La Minerve et du boulevard du Curé-Labelle. Plusieurs activités ont été réalisées avec succès en 2023 afin de pouvoir mener à bien ces travaux à Labelle, notamment la construction d'un nouvel exutoire (qui permet l'écoulement des eaux pluviales de la route), le déplacement des équipements de services publics et le terrassement de la future chaussée.

Parallèlement, le gouvernement travaille à la préparation des prochaines étapes du projet, pour les lots 2 et 3, dont la réalisation d'études (inventaires écologiques, étude d'impact sonore, etc.) et la planification du déplacement des services publics.

« Comme promis, nous sommes à pied d'œuvre pour concrétiser ce projet de grande importance pour la région des Laurentides, qui permettra d'améliorer la sûreté et la fluidité de cet axe névralgique. La sécurité routière est une priorité pour notre gouvernement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Bonne nouvelle, le chantier du lot 1 de l'élargissement de la route 117 est bien redémarré. On aura un carrefour giratoire à l'intersection du chemin de La Minerve cet automne! Et la planification des lots 2 et 3 va bon train pour la construction de quatre voies entre Labelle et Rivière-Rouge sur plus de 14 kilomètres. Cet engagement phare de notre gouvernement pour le comté de Labelle va de l'avant! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

Le projet d'élargissement de la route 117 a pour objectif d'améliorer la sécurité des usagers ainsi que la fiabilité de cette route en cas d'incident ou de travaux.

Le projet dans son ensemble consiste notamment à élargir à quatre voies la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge sur 14,7 km, dans l'axe actuel, entre la fin de la route à quatre voies, à Labelle , et le carrefour giratoire du chemin Deslauriers et de la rue L'Annonciation Sud, à Rivière-Rouge.

et Rivière-Rouge sur 14,7 km, dans l'axe actuel, entre la fin de la route à quatre voies, à , et le carrefour giratoire du chemin Deslauriers et de la rue L'Annonciation Sud, à Rivière-Rouge. Les chaussées seront séparées par un terre-plein central de largeur réduite et une glissière médiane.

La fin des interventions est, en date d'aujourd'hui, prévue pour 2027.

En parallèle du projet majeur d'élargissement situé entre Labelle et Rivière-Rouge, le gouvernement poursuit la mise en place du plan d'intervention sur la route 117 entre Rivière-Rouge et Mont-Laurier , afin d'améliorer la sécurité sur l'ensemble de ce tronçon. Une trentaine d'interventions sont inscrites dans ce vaste plan.

et Rivière-Rouge, le gouvernement poursuit la mise en place du plan d'intervention sur la route 117 entre Rivière-Rouge et , afin d'améliorer la sécurité sur l'ensemble de ce tronçon. Une trentaine d'interventions sont inscrites dans ce vaste plan. Ces interventions comprennent notamment la correction de courbes, la construction de voies de dépassement, le réaménagement d'intersections, l'installation de dispositifs de séparation médiane des voies, le remplacement de structures ainsi que l'ajout de systèmes d'éclairage et de mesures de protection pour la grande faune.

