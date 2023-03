Élargissement de l'autoroute 50 - Les travaux se poursuivent à grande vitesse sur l'autoroute 50

GATINEAU, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, et la députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours, annoncent que des travaux seront réalisés sur trois tronçons distincts cette année dans le cadre du projet d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 50.

La majorité des travaux de réaménagement et d'élargissement de l'autoroute 50 est assujettie à la Loi sur l'accélération de certains projets d'infrastructure.

Reprise des travaux du tronçon entre Gatineau et L' Ange-Gardien

Les travaux de construction du tronçon entre Gatineau et L'Ange-Gardien reprendront dès la semaine du 3 avril. Rappelons que le chantier vise l'aménagement d'une deuxième chaussée d'environ 10 kilomètres, entre le chemin Findlay, à Gatineau, et l'est du chemin Doherty, à L'Ange-Gardien.

Réalisation de travaux préparatoires entre L' Ange-Gardien et Lochaber

Les travaux préparatoires en lien avec les études géotechniques du tronçon situé entre L'Ange-Gardien et Lochaber ont débuté le 9 mars dernier. Les relevés d'arpentage sont en cours, et du déboisement partiel commencera d'ici le début du mois d'avril pour se poursuivre jusqu'au 15 avril, avant le début de la période de nidification des oiseaux. Ces interventions permettront de poursuivre la conception de ce tronçon.

Signature du contrat de construction pour le tronçon de Lachute à Mirabel

Le contrat des travaux de construction pour le tronçon de Lachute à Mirabel, à l'extrémité est du projet, est en processus de signature. Il est prévu que les travaux débutent d'ici la fin de l'été 2023. Outre le doublement des voies contiguës, le chantier prévoit le réaménagement des bretelles de l'échangeur Saint-Simon.

Citations

« Nous respectons notre engagement et sommes en action pour doubler les voies de l'autoroute 50 afin d'améliorer la sécurité des usagers sur cet axe névralgique pour les Laurentides et l'Outaouais. Nous sommes conscients que ces travaux sont très attendus par les citoyens des deux régions. L'année 2023 sera marquée par plusieurs avancées significatives sur différents tronçons. Par ailleurs, nous continuons la conception des autres tronçons, afin de doter le plus rapidement possible la région d'une autoroute à quatre voies avec chaussées séparées sur les quelque 100 kilomètres qui sont actuellement à voies contiguës. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Aujourd'hui, nous annonçons la reprise des travaux de cet important chantier amorcé en janvier 2022. Je l'ai dit lors de la visite du chantier en novembre passé et je le réaffirme aujourd'hui, les travaux avancent selon l'échéancier prévu. Nous serons en mesure de mettre en service la deuxième chaussée dès cet automne et, par le fait même, de finaliser les interventions en lien avec l'élargissement de ce tronçon d'environ 10 kilomètres. En tant que député de Papineau, je suis très fier de tout le travail accompli jusqu'à présent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le lancement des chantiers pour l'année 2023 confirme une fois de plus notre engagement à sécuriser l'autoroute 50, qui est un axe majeur pour la région des Laurentides. À titre de députée dans la région, je ne peux que me réjouir que les travaux s'entament cet été. C'est un gain significatif pour la sécurité des Laurentiens et des Laurentiennes. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Les travaux continuent d'avancer sur les tronçons laurentiens de l'autoroute 50! C'est une excellente nouvelle pour la sécurité des usagers de la route et pour le développement de notre région. Je tiens à souligner tout le soutien de nos élus municipaux dans ce projet majeur pour Mirabel. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

Faits saillants

L'autoroute 50 est d'une longueur de 158 kilomètres et jusqu'à 101 000 véhicules l'empruntent quotidiennement selon les secteurs.

Les travaux d'élargissement de l'autoroute 50, réalisés en sept tronçons, se poursuivront jusqu'en 2032.

Le Ministère analyse différentes options quant au séquencement de réalisation des travaux afin d'optimiser l'échéancier global du projet.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

