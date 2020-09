Eileen Tobey, ARP, FSCRP LM nommée Mentor de l'année 2020 par la Société canadienne des relations publiques

« C'est véritablement un grand honneur pour moi que de recevoir cet hommage. Au cours des 30 dernières années, j'ai eu le plaisir de servir de mentor à de nombreux collègues des relations publiques, de façon formelle comme informelle, et plus récemment à titre de Fellow émérite en résidence au Collège Humber, dit Mme Tobey au moment d'accepter son prix. Je remercie spécialement Anne Marie Males, qui a proposé la première ce concept au Conseil d'administration national. Ce programme est une façon gratifiante de combler l'écart entre l'industrie et le monde de l'éducation tout en soutenant l'importance de l'éthique et du comportement éthique pour la SCRP. Aujourd'hui, je suis fière de dire que la relève à la direction des relations publiques au Canada est forte, brillante et intéressée d'apprendre des connaissances pratiques et appliquées de la part de membres chevronnés de la SCRP comme vous tous et toute. Merci tout le monde et un merci tout spécial aux membres du Comité des Prix nationaux de la SCRP de leur soutien. »

Mme Tobey a été nommée Mentor de l'année presque deux ans jour pour jour après son entrée en poste à titre de Fellow émérite en résidence au Humber Institute of Technology & Advanced Learning. Pendant ce temps, elle est devenue une source d'expertise et de conseils d'expérience pour les étudiants et les enseignants, tout en incorporant la vision de la SCRP qui consiste à maintenir les plus hautes normes d'éthique dans la pratique des relations publiques au sein de la formation des étudiants.

« Félicitations et merci mille fois à Eileen pour tous ses efforts et son travail auprès des étudiants postsecondaires dans ses fonctions de Fellow en résidence au Collège Humber, dit Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP, président sortant de la SCRP nationale. Merci également pour votre engagement à étendre ce brillant modèle de Fellow en résidence à d'autres établissements d'enseignement, afin de permettre à d'innombrables futurs professionnels d'apprendre la valeur et l'importance de la pratique éthique des relations publiques de la part de membres chevronnés de la SCRP. »

Établi pour souligner le 60e anniversaire de la SCRP, ce prix reconnaît les efforts exceptionnels d'un professionnel agréé en relations publiques qui encadre constamment et activement les professionnels des relations publiques pour les aider à progresser dans leur carrière. C'est l'un des neuf Grands prix et prix spéciaux annoncés au cours de l'AGA de cette année présentés cette année en reconnaissance à l'implication et à l'engagement exceptionnel envers la profession des relations publiques.

À propos de la Société canadienne des relations publiques

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association sans but lucratif qui se consacre à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Formée de 14 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à construire une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnel, la collaboration avec les influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Société canadienne des relations publiques nationale.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Renseignements: Dan LaBelle, Gestionnaire, marketing et communications, Société canadienne des relations publiques, 416-239-7034 poste 246, [email protected]