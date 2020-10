Église Saint-Charles de Limoilou : une demande de classification déposée au ministère de la Culture et des Communications

QUÉBEC, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Appuyé par le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, le comité de sauvegarde de l'Église Saint-Charles, constitué du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, de la Société historique de Limoilou et d'Espaces d'initiatives, a déposé ce matin une demande de classification de l'église Saint-Charles de Limoilou auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

« Comme de nombreux résident.e.s du Vieux-Limoilou, j'ai été frappé par l'absence de statut juridique protégeant l'église Saint-Charles de Limoilou, un bâtiment phare du quartier. Il me fait plaisir d'accompagner ces citoyen.ne.s dans leur démarche visant à protéger et préserver ce bâtiment par le biais d'une classification patrimoniale, ainsi que d'interpeller, en leur nom, ma collègue Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications », déclare Sol Zanetti, député de la circonscription de Jean-Lesage.

C'est le 17 septembre dernier, dans la foulée de l'annonce d'une vente potentielle de l'église, que les trois organisations citoyennes se sont mobilisées, formant ainsi un comité de sauvegarde pour l'église Saint-Charles de Limoilou.

Une demande de classification a été donc déposée virtuellement par le Comité de sauvegarde de l'église Saint-Charles ce matin. Une lettre signée par le député de Jean-Lesage a également été envoyée à la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, afin de lui demander de procéder à cette demande de classification dans les plus brefs délais.

« Actuellement, l'église Saint-Charles de Limoilou ne jouit d'aucune protection légale et nous estimons qu'il importe de lui offrir cette protection - par le biais d'une classification. De cette façon, le quartier pourra être assuré que cet ensemble architectural exceptionnel, élément central du paysage du Vieux-Limoilou, sera conservé, protégé et mis en valeur », explique Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou.

« Le caractère exceptionnel de l'église Saint-Charles de Limoilou n'est plus à démontrer : la richesse de son architecture et de ses ornements, son impact sur le paysage du quartier et j'en passe! Les arguments pouvant expliquer et justifier sa classification sont nombreux et largements documentés. Un tel bâtiment est une richesse non seulement pour le Vieux-Limoilou, mais pour toute l'agglomération de Québec », fait valoir l'historien Gilles Gallichan, administrateur de la Société historique de Limoilou.

« Depuis bientôt 5 ans, Espaces d'initiatives travaille à redonner l'église à ses citoyens et citoyennes. Suite aux consultations et aux activités que nous avons réalisées, il est indéniable que l'église Saint-Charles a toujours une importance patrimoniale et symbolique forte pour sa communauté et plus largement pour Québec. Par une classification, on assure la préservation du patrimoine en adéquation avec les valeurs et les intérêts des citoyens de Québec. Avec Espaces d'initiatives, c'est exactement ce que nous souhaitons réaliser; un espace ouvert à tous dédié au projet répondant aux défis environnementaux, sociaux et économiques actuels », ajoute Édouard-Julien Blanchet, coordonnateur d'Espaces d'initiatives.

Rappelons que, bien que fermée au culte depuis 2012, l'église Saint-Charles de Limoilou est demeuré au coeur du dynamisme du Vieux-Limoilou, alors qu'une multitude d'activités y ont été organisés tel une place publique éphémère par Espaces d'initiatives et ses partenaires.

Un carnet de santé a été réalisé pour l'église, par Espace d'initiatives, qui a démontré que le bâtiment est en bon état, et prêt à être rénové et requalifié.

À propos du conseil de quartier du Vieux-Limoilou

Interlocuteur privilégié de la Ville de Québec, le conseil de quartier du Vieux-Limoilou a pour mission de permettre aux citoyens d'exprimer leurs opinions et leurs besoins concernant leur quartier, notamment en ce qui a trait à l'aménagement du territoire, l'aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique. www.facebook.com/cqvlimoilou | bit.ly/cqvlimoilou

À propos de la Société historique de Limoilou

Fondée en 2008, la Société historique de Limoilou a pour mandat de faire connaître l'histoire de Limoilou à ses membres et au public. Elle cherche aussi à promouvoir la recherche historique, la protection et la conservation du patrimoine, en particulier à travers une série annuelle de conférences. www.facebook.com/societehistoriquedelimoilou

À propos d'Espaces d'initiatives

Fondé en 2015 par un collectif de citoyen, Espaces d'initiatives vise la mise en valeur et la requalification de l'église Saint-Charles de Limoilou en Laboratoire d'innovations sociales. Il rassemble, accompagne et fait rayonner dans un lieu créatif et collaboratif une communauté d'acteurs qui partagent entre eux la volonté de trouver des solutions aux enjeux sociaux actuels. www.espacesdinitiatives.com

Veuillez noter qu'un dossier photos est disponible sur demande.

Dix éléments clés sur l'église Saint-Charles de Limoilou

1- L'église Saint-Charles de Limoilou est la première et la plus ancienne église construite dans ce quartier. Érigée en 1896-1897, elle a subit deux incendies (1899 et 1916). Elle a été reconstruite toujours dans les mêmes murs de granit de Portneuf. Dans son état actuel, elle est déjà centenaire.

2- L'église est une œuvre architectural et artistique reconnue par de nombreux spécialistes. La Ville de Québec l'a inscrite au répertoire des plus importants éléments de son patrimoine bâti.

3- L'église fait partie du paysage urbain de Limoilou depuis des générations. Son site, dans la perspective de la 5e Rue et près de l'entrée de la ville de Québec par voie routière et ferroviaire, en fait un repère visuel qui identifie bien le quartier.

4- L'église a été bâtie grâce à de multiples campagnes de financement organisées par les Capucins qui avaient, alors, la responsabilité de la paroisse. Elle est ainsi devenue un projet commun pour la population de Limoilou, largement constituée d'ouvriers, d'artisans et de modestes travailleurs : ils ont fait de cette église un élément de fierté collective.

5- L'église Saint-Charles de Limoilou constitue un héritage de beauté non seulement pour le quartier, mais aussi pour toute la ville de Québec.

6- Par son architecture, son décor intérieur, ses boiseries, ses vitraux, ses fresques, ses tableaux et ses marbres sculptés, l'église représente une très grande valeur artistique qui mérite d'être redonnée à la population qui s'est jadis mobilisée pour la construire.

7- L'église Saint-Charles de Limoilou possède un grand potentiel d'adaptation et de requalification à des fins collectives et sociales, conformes à l'esprit de ses bâtisseurs.

8- Le classement national et la reconnaissance d'un édifice ne signifient pas de conserver celui-ci dans un esprit passéiste (comme un cornichon dans le vinaigre!), mais permettent de l'adapter aux nécessités d'un nouvel usage respectant l'esprit de ses origines, ainsi que sa valeur monumentale et artistique.

9- L'église était autrefois un lieu fréquenté à des fins culturelles. Aujourd'hui désacralisée, elle peut redevenir un pôle de rassemblement, de réunions, d'échanges et de rencontres, ouvert à tous et appréciée par de nombreux visiteurs.

10- Bien que fermé au culte depuis 2012, les résidents de Limoilou et des environs ont eu l'opportunité de se réapproprier le bâtiment et l'espace qui l'entoure par le biais de nombreux événements depuis 2015 - assemblées publiques, spectacles et conférences, places publiques éphémères, jardins collectifs, école d'automne et plus encore.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

