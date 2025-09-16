TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Egis, chef de file mondial dans les domaines de l'architecture, du conseil, de l'ingénierie de construction, des services d'exploitation et de mobilité, annonce l'acquisition d'Ecometrix, une société de conseil canadienne de premier plan spécialisée dans l'environnement et la gestion des ressources en eau.

Greg Northcott, Directeur Exécutif d'Egis au Canada (Groupe CNW/Egis) Bruce Rodgers, Président-Directeur Général d’Ecometrix (Groupe CNW/Egis)

Fondée en 2004 et basée en Ontario, Ecometrix s'est imposée comme un partenaire incontournable dans les secteurs minier, nucléaire, gouvernemental et privé, et fournit des services environnementaux de haute qualité facilitant l'obtention de permis et dans le respect de la conformité réglementaire. Cette compagnie compte près de 60 employés.

Cette acquisition traduit la volonté d'Egis de renforcer son expertise environnementale, en doublant ses capacités d'action et en étoffant son offre de solutions intégrées dans les domaines du nucléaire, des ressources en eau et de l'industrie minière.

L'apport d'Ecometrix vient enrichir les 50 ans d'expertise mondiale d'Egis dans l'industrie nucléaire. L'expertise technique d'Ecometrix dans l'industrie minière augmentera les capacités et la présence d'Egis, permettant au groupe de proposer une gamme élargie et innovante de services environnementaux, adaptés aux besoins grandissants du marché canadien.

Greg Northcott, Directeur Exécutif d'Egis au Canada, mentionne : « Nous sommes ravis d'accueillir Ecometrix chez Egis. Cette nouvelle acquisition soutient la croissance de l'entreprise au Canada, renforçant notre capacité à répondre aux besoins de nos clients. Cela répond à notre objectif stratégique de développer notre activité nucléaire et nos services environnementaux, nous permettant de proposer une gamme complète de services environnementaux. »

Pour Bruce Rodgers, Président-Directeur Général d'Ecometrix : « S'unir à Egis représente une formidable opportunité pour accélérer le développement d'Ecometrix. Ce rapprochement va nous permettre d'élargir la gamme de services que nous offrons à nos clients avec des solutions environnementales toujours plus performantes et innovantes. »

AEC Advisors (www.aecadvisors.com), par l'intermédiaire de sa filiale de courtage AEC Transaction Services LLC, était le conseiller financier exclusif d'Ecometrix.

À propos d'Ecometrix

Ecometrix est une entreprise spécialisée en services environnementaux, accompagnant des clients issus des secteurs nucléaire, minier et gouvernemental dans la gestion de problématiques complexes. Située à Mississauga (Ontario), l'organisation se structure autour de quatre divisions principales : exploitation minière, surveillance, évaluation des risques et gestion des ressources en eau.

À propos d'Egis

Egis est une entreprise mondiale de premier plan dans les domaines de l'architecture, du conseil, de l'ingénierie de construction, de l'exploitation et des services de mobilité. Nous créons et exploitons des infrastructures et des bâtiments intelligents qui répondent aux urgences climatiques et contribuent à un développement équilibré, durable et résilient.

Nos 22 000 employés sont présents dans plus de 100 pays et mettent leur expertise au service de nos clients pour développer et fournir des innovations et des solutions de pointe. Grâce à la diversité de nos activités, nous jouons un rôle central dans l'organisation collective de la société et l'environnement de vie des citoyens du monde entier.

Isabelle Mayrand, Chief Public Affairs and Corporate Communication Officer, Tel.: +33 (0)1 39 41 44 17 / +33 (0)6 17 10 29 70; Kendra Mulhern, Senior Marketing and Communications Manager, Canada, Tel.: 647-206-3228