Efficacité énergétique et décarbonation du parc immobilier - La Ville de Montréal et Hydro-Québec annoncent un important partenariat pour la décarbonation des bâtiments de la métropole

MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Sommet Climat Montréal, la Ville de Montréal et Hydro-Québec annoncent une nouvelle entente de collaboration pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment et pour l'implantation des meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique.

Cette collaboration traitera de trois principaux éléments.

Nouveaux bâtiments sans émission

Hydro-Québec et la Ville travailleront en collaboration afin d'encourager tous les promoteurs et les développeurs à implanter les solutions les plus porteuses en efficacité énergétique et en gestion de la pointe. Une attention particulière sera portée à la gestion de la pointe de consommation d'électricité. Hydro-Québec et la Ville travailleront avec les gens de l'industrie pour identifier les solutions adaptées pour des bâtiments efficaces et durables.

Exemplarité de la Ville : Bâtiments de la Ville zéro émission 2030

La Ville de Montréal s'est engagée à ce que son parc immobilier soit zéro émission dès 2030. Hydro-Québec accompagnera la Ville et jouera un rôle clé en proposant les meilleures solutions pour assurer une décarbonation optimale du parc de bâtiments existants, incluant la bi-énergie et ses offres en matière d'efficacité énergétique.

Chantier montréalais d'efficacité énergétique

La Ville et Hydro-Québec travailleront également à l'élaboration d'un important chantier sur l'efficacité énergétique des bâtiments afin d'optimiser leur consommation énergétique.

« La décarbonation des bâtiments est un défi de taille, mais incontournable. Bien entendu, la Ville va jouer son rôle pour encadrer et accompagner le milieu, mais elle ne pourra pas atteindre ses cibles sans la collaboration de toutes et de tous. Je suis donc particulièrement fière d'annoncer ce partenariat, qui mettra l'immense expertise de notre société d'État au profit de Montréal. Je suis certaine que ce sera une fructueuse collaboration, qui nous permettra d'accélérer la transition écologique », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La décarbonation de notre économie passe notamment par l'électrification efficiente des bâtiments existants. Autant il faut réduire le recours aux énergies fossiles, autant il importe de le faire au meilleur coût possible. Nous sommes très heureux d'accompagner la Ville de Montréal dans l'implantation des meilleures pratiques en la matière », a commenté Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

Une consultation publique menée par la Ville de Montréal se tiendra à l'automne 2022 en ce qui a trait aux différents volets de la feuille de route.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

