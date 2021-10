Efficacité énergétique en enseignement supérieur : 1,2 M$ pour le Cégep de Jonquière

JONQUIÈRE, QC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a confirmé, en présence de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, une subvention gouvernementale de près de 1,2 million de dollars au Cégep de Jonquière pour le déploiement de son projet d'efficacité énergétique.

Le projet d'économies d'énergie en mode entreprise de services écoénergétiques (ESE) du Cégep de Jonquière est évalué à plus de 8,1 millions de dollars. De ce montant, plus de 1,2 million de dollars sont accordés par le ministère de l'Enseignement supérieur.

Ce projet se caractérise par la mise en œuvre de mesures d'efficacité sur des postes énergétiques importants, comme la modernisation des contrôles, la transition du gaz naturel vers le chauffage électrique, l'optimisation de la récupération de chaleur, le remplacement d'un système de ventilation et la conversion de la quasi-totalité de l'éclairage pour des lumières au DEL.

Rappelons que les objectifs principaux du projet sont :

l'atteinte et même le dépassement des cibles gouvernementales de 2030 de réduire la consommation unitaire d'énergie par rapport au niveau de 2012-2013 (0,90 GJ/m²);

la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990;

l'amélioration de la fiabilité, de la qualité du service et du confort des usagers grâce à un meilleur fonctionnement des systèmes;

la volonté de bénéficier des retombées du projet d'économies d'énergie pour financer à moindre coût le renouvellement de certains actifs importants;

la formation des ressources humaines et la sensibilisation des usagers à l'environnement, à une utilisation rationnelle de l'énergie et au développement durable;

la réalisation d'un projet dont l'investissement pourra être remboursé par les économies tout en augmentant la qualité des installations, et ce, sans réduction du service et du confort. La totalité des coûts directs et indirects de mise en œuvre du projet seront remboursés à partir des économies générées sur une période ne devant pas dépasser quinze ans.

Citations :

« Je suis très enthousiaste à l'idée de voir nos établissements d'enseignement supérieur se positionner en leaders du développement durable, non seulement en ce qui concerne la formation et la recherche, mais également en ce qui concerne leurs infrastructures. La proposition du projet novateur du Cégep de Jonquière est un excellent exemple. Je suis convaincue qu'il incitera d'autres établissements d'enseignement supérieur à emboîter le pas. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis très heureuse que ce projet de développement durable voie le jour dans ma belle région! Il est de notre devoir de mettre en place des actions concrètes pour encourager et encadrer la réalisation de ces projets porteurs. Ce sont les étudiants, le personnel du Cégep, mais aussi toute la communauté qui bénéficieront de ces mises à niveau, tout en évoluant dans un environnement et un milieu de vie plus sain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Il est important pour notre gouvernement de soutenir des initiatives pour diminuer notre consommation d'énergie et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et ce, dans les différentes sphères de la société. La mobilisation du Cégep de Jonquière pour atteindre les cibles gouvernementales est une excellente nouvelle. Je suis convaincu qu'à long terme, les efforts déployés auront des répercussions positives pour toute la région. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer à la lutte contre les changements climatiques en déployant ce projet d'économies d'énergie, qui lui permettra de réduire de près de 35 % sa facture énergétique et de diminuer considérablement ses émissions de gaz à effet de serre en effectuant une transition énergétique vers l'électricité. En tant qu'établissement d'enseignement, nous avons à cœur le développement durable du Québec et l'ensemble de la communauté collégiale contribuera, par cette initiative, à améliorer la société de demain. Ce soutien financier du Ministère est une belle reconnaissance de nos efforts visant à poser des gestes concrets pour améliorer notre consommation d'énergie. »

Raynald Thibeault, directeur général du Cégep de Jonquière

Faits saillants :

Le Ministère met à la disposition des établissements collégiaux une enveloppe pour « l'amélioration de la performance énergétique et la réduction de gaz à effet de serre des bâtiments du secteur de l'enseignement supérieur » afin de soutenir des initiatives comme celle-ci.

