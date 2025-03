Efficacité des murs antibruit du pont Samuel-De Champlain - Le Sud-Ouest demande à connaitre les résultats des études

MONTRÉAL, le 14 mars 2025 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest interpelle Logements, Infrastructures et Collectivités Canada sur l'efficacité des murs antibruit du nouveau pont Samuel-De Champlain érigés sur l'autoroute 15, à la hauteur du secteur Butler, dans le quartier Pointe-Saint-Charles.

« Des études existent. Par deux fois les demandes d'accès à l'information sont revenues lourdement censurées. Ce refus de répondre et de collaborer est inacceptable et va à l'encontre du contrat social avec le gouvernement fédéral », a déploré Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

L'évaluation environnementale du projet du nouveau pont sur le Saint-Laurent, publiée par Santé Canada en 2013, stipulait que des mesures d'atténuation sonores seraient requises dans la totalité des zones sensibles sur le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest. « Par ailleurs, le contrat avec Infrastructure Canada - aujourd'hui Logements, Infrastructures et Collectivités Canada - et le consortium Signature sur le Saint-Laurent concernant la construction du nouveau pont Samuel-De Champlain impliquait des seuils de niveaux sonores maximums de même qu'une obligation de suivi envers la population riveraine, et ce, pour les 30 années suivant la mise en service du projet », a poursuivi Tan Shan Li, conseillère d'arrondissement dans Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne−Pointe-Saint-Charles−Griffintown

Ainsi, en 2019, après la mise en service du projet, des relevés sonores réalisés conjointement par Infrastructure Canada et Signature sur le Saint-Laurent présentaient des niveaux sonores supérieurs aux critères établis dans le secteur Butler de Pointe-Saint-Charles. « Bien que des travaux de remplacement et de rehaussement des murs antibruit aient été effectués en 2023 dans le secteur Butler, la population nous dit demeurer incommodée par le niveau sonore en provenance de l'autoroute 15. Les résultats de l'étude de bruit qui a été réalisée depuis nous permettraient de mieux comprendre l'origine des nuisances sonores qui affectent nos concitoyen(ne)s, et de pouvoir y pallier », a poursuivi Craig Sauvé, conseiller de Ville dans le même district.

« De concert avec les élu(e)s de tous les paliers de gouvernement du Sud-Ouest et de Verdun, aussi affecté par cette situation dans le secteur de la Poudrière, nous réitérons à Logements, Infrastructures et Collectivités Canada l'importance d'informer les résident(e)s du secteur Butler sur la performance des nouveaux murs antibruit et sur les tests sonores réalisés, et également d'initier un mécanisme de suivi et de reddition de compte public quant au respect des limites de bruit », a conclu le maire Benoit Dorais.

Lors du conseil du 10 mars, le conseil a voté à l'unanimité une Résolution pour une communication ouverte sur l'efficacité des nouveaux murs antibruit dans le secteur Butler de Pointe-Saint-Charles.

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Contact : Antoine Poulin, Directeur du cabinet, 438-861-7078