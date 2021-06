Effet COOP : Des jeunes entrepreneurs coopératifs au service de la communauté

Depuis 2018, en collaboration avec le Fonds étudiant II, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) déploie le programme CIEC, permettant ainsi à des milliers de jeunes de découvrir la richesse de l'expérience entrepreneuriale en contexte coopératif, tout en approfondissant leur engagement citoyen, démocratique et local.

« C'est par l'expérimentation de la gestion coopérative et par la réalisation d'un projet directement lié aux besoins de leur communauté que les jeunes pourront développer leurs qualités entrepreneuriales et être sensibilisés au fonctionnement et aux valeurs portées par le monde de la coopération », indique Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

Cette démarche contribue à donner du sens à leurs apprentissages et les encourage à développer les talents qui leur sont propres. De plus, elle leur permet d'envisager l'entrepreneuriat coopératif comme une option de leur future carrière.

« Le CQCM et ses membres ont toujours maintenu l'objectif de favoriser un continuum d'éducation à la coopération auprès des jeunes, afin de contribuer à la formation de futurs citoyens responsables qui participent pleinement à la société et à son développement. Par ses programmes, le CQCM est un fier partenaire du gouvernement du Québec dans la mise en œuvre de son plan d'action jeunesse 2021-2024 » ajoute Michel Gauthier, président du CQCM.

À propos du Fonds étudiant II

Le projet Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) est rendu possible grâce au Fonds étudiant II qui, à titre de partenaire financier majeur, assure notamment le salaire et la formation des coordonnateurs partout au Québec.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

Les services d'entrepreneuriat coopératif jeunesse du CQCM sont financés par le Secrétariat à la jeunesse, la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité et le Mouvement Desjardins.

Découvrez les CIEC près de chez-vous www.cqcm.coop/ciec.

