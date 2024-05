MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - Éduc'alcool, organisme québécois pionnier de la promotion de la consommation responsable, célèbre 35 ans d'engagement et annonce fièrement la collaboration d'André Robitaille, acteur et animateur bien connu au Québec, à titre de nouvel ambassadeur de l'organisation. Cette nomination marque une étape importante dans les efforts continus de l'organisme qui s'actualise pour rester pertinent et en phase avec une société qui, au cours des trois dernières décennies, a bien évolué.

Christian Brault (Photographe); Geneviève Desautels; André Robitaille (Groupe CNW/Éduc'alcool)

Depuis 1989, l'organisation s'est engagée à informer et à sensibiliser la population québécoise de tous âges aux impacts de la consommation d'alcool, et les résultats sont éloquents. Aujourd'hui, près de 60 % de la population québécoise déclare avoir une relation modérée avec l'alcool.

Lors de son Assemblée générale annuelle, qui s'est tenue ce jeudi 30 mai, au Musée Pointe-à-Callière, Éduc'alcool a réitéré sa volonté de demeurer pertinent et d'évoluer au même rythme que la société. Le 35e anniversaire d'Éduc'alcool marque ainsi la mise en œuvre d'un plan d'actualisation stratégique visant à adapter l'organisation aux nouvelles réalités de consommation, tout en garantissant sa pertinence et son impact dans les années à venir. L'Assemblée a ainsi été l'occasion de souligner la volonté d'Éduc'alcool d'ouvrir son membership à quiconque étant interpelé par la cause ; de souligner son besoin de diversifier ses sources de financement ; et sa velléité de continuer de faire preuve de transparence, d'inclusivité et d'incarner une gouvernance agile qui s'adapte aux nouvelles réalités de la société.

« Nous sommes fiers du chemin parcouru au cours des 35 dernières années. Après trois décennies d'engagement, notre travail continue. Nous restons motivés à accompagner la population québécoise pour faire des choix éclairés en matière de consommation d'alcool, tout en nous adaptant à l'évolution de la science et de la société. », a déclaré Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc'alcool.

Au cœur de cette évolution stratégique se trouvent la mission, la vision et les valeurs d'Éduc'alcool qui continueront de guider ses actions à l'avenir. La mission de l'organisation est d'amener la population québécoise à faire des choix éclairés en matière de consommation responsable et l'organisation souhaite continuer de se positionner comme la référence en la matière au Québec. Les valeurs d'Éduc'alcool, telles que la transparence, la compétence et l'intégrité serviront de fondement à toutes ses actions, garantissant ainsi son engagement envers la population québécoise et son impact positif sur la société.

Alors qu'Éduc'alcool célèbre 35 ans d'activités, l'organisme reste fermement engagé dans sa mission de promouvoir une consommation responsable au Québec. En s'adaptant aux réalités changeantes de la consommation et en continuant à s'appuyer sur des données scientifiques rigoureuses, Éduc'alcool continuera de favoriser des comportements éclairés, de la prise de conscience à l'action.

À propos d'Éduc'alcool :

Éduc'alcool est un organisme indépendant et sans but lucratif qui a pour mission d'amener la population québécoise à faire des choix éclairés en matière de consommation responsable. Son approche vise à promouvoir et favoriser une consommation responsable et à influencer les actions collectives en matière de consommation d'alcool. Éduc'alcool conscientise la population sur les contextes de consommation et intervient afin de prévenir la consommation risquée d'alcool. En s'appuyant sur les faits scientifiques, Éduc'alcool a toujours le souci de s'adresser à l'intelligence des citoyennes et citoyens, et de diffuser une information juste et accessible via ses campagnes d'information et de sensibilisation.

SOURCE Éduc'alcool

Renseignements: Relations avec les médias : Ameline Serre, [email protected], 438.448.5767