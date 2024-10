Déclaration officielle - Éduc'alcool accueille favorablement le débat public en cours sur les mesures liées à la consommation d'alcool au Québec

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - À titre de leader reconnu qui informe et sensibilise la population québécoise à l'importance de la consommation responsable d'alcool depuis plus de 30 ans, nous souhaitons apporter les nuances nécessaires au sujet des mesures administratives éventuelles pour les conducteurs ayant une alcoolémie supérieure à 0,05 % discutées ces jours-ci.

Sans une réelle réflexion collective, qui permettrait la mise en œuvre de nouvelles initiatives concertées en matière de sécurité routière, le débat entourant une éventuelle réduction du taux d'alcool à 0,05% perd une partie de son sens. Nous croyons que l'instauration de telles mesures doit être accompagnée de ressources et de solutions concrètes afin d'en assurer leur efficacité sur le terrain.

La nuance est importante. Éduc'alcool soutient que le 0,05%, sans une approche plus globale, incluant par exemple des programmes de sensibilisation renforcés, des services de raccompagnement accessibles, particulièrement en région, et une application rigoureuse des lois, ne produira pas les résultats escomptés. Nous ne sommes pas contre la réduction du taux d'alcool à 0,05% mais demeurons fermement convaincus qu'une telle mesure isolée pourrait donner une fausse impression de sécurité, ce qui n'est ni dans l'intérêt du public ni en accord avec les principes de prévention que nous prônons.

C'est pourquoi, nous appelons à un dialogue constructif et continuerons de travailler avec les autorités publiques et la communauté scientifique pour soutenir l'adoption de politiques et de programmes efficaces dont les objectifs respecter les limites de consommation recommandées, réduire la conduite avec les facultés affaiblies et promouvoir un mode de vie sain et équilibré.

Nous réaffirmons notre engagement dans la prévention et la sensibilisation pour favoriser la consommation d'alcool responsable afin que chacun prenne conscience de sa relation à l'alcool et se questionne afin de trouver l'équilibre qui lui convient.

À propos d'Éduc'alcool

Depuis 35 ans, Éduc'alcool s'engage à informer et à sensibiliser la population québécoise à l'importance de la consommation responsable d'alcool. L'organisme, indépendant et sans but lucratif, œuvre à mettre en place des programmes éducatifs, de prévention et de sensibilisation qui visent à réduire les risques liés à la consommation d'alcool et à promouvoir un mode de vie sain et équilibré.

