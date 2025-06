Édition 2025 du prix Chapeau, les filles !

QUÉBEC, le 9 juin 2025 /CNW/ - Cette année marque le 29e anniversaire du concours Chapeau, les filles ! Engagée depuis les tout débuts, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) souligne l'importance d'appuyer et d'honorer des étudiantes qui optent pour un métier ou une profession à prédominance masculine, particulièrement les étudiantes racisées ou autochtones.

« Les secteurs traditionnellement masculins sont souvent synonymes de meilleures conditions de travail et de salaires plus élevés. Comme société, on se doit d'œuvrer à assurer une réelle intégration des femmes dans ces secteurs. Le concours Chapeau, les filles ! participe de ces efforts et pour la CSN, il est primordial de s'y engager », déclare Caroline Senneville, présidente de la CSN.

En collaboration avec la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et la Fédération des professionnèles (FP-CSN), la confédération a remis trois bourses de 2000 $.

Dans la catégorie formation professionnelle, la lauréate est une étudiante en production animale, Clémentine Cossart. Ayant grandi à la campagne et développé une flamme pour l'agriculture, il était tout naturel pour elle de choisir cette formation.

Dans la catégorie formation technique, la lauréate est une étudiante en sécurité d'incendie, Laurence Carrier. Passionnée de sports et aimant travailler en équipe, devenir pompière allait de soi

Finalement, dans la catégorie formation universitaire, la lauréate est Djinah Démétrius. Cette dernière a choisi le baccalauréat en génie logiciel. Bien que son intérêt initial pour ce domaine fut récréatif, il lui a ouvert les portes de l'informatique, la poussant à vouloir explorer davantage les possibilités offertes par la technologie.

« En faisant le choix de pratiquer des professions et des métiers traditionnellement masculins, ces étudiantes participent à faire tomber les obstacles pour les femmes au travail, une lutte constante. Leur force de caractère et leur ténacité méritent d'être saluées », termine la présidente.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Eve-Marie Lacasse, Conseillère aux communications, Confédération des syndicats nationaux (CSN), 514-809-7940, [email protected]