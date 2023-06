Édition 2023 du Transac-TERRES - La valeur moyenne des transactions de terres agricoles continue de progresser

LÉVIS, QC, le 27 juin 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec présente l'édition 2023 du Transac-TERRES. Ce portrait présente la valeur moyenne des terres agricoles transigées au Québec pour les années 2019 à 2021. En 2021, la valeur moyenne des terres agricoles transigées aux fins de l'analyse était de 16 627 $/ha comparativement à 14 166 $/ha en 2020, soit une augmentation de 17 %. Du côté des terres en culture, la valeur moyenne estimée était de 28 545 $/ha à l'échelle provinciale.

La FADQ a établi une nouvelle méthodologie de recensement et de calcul des données. Ces dernières proviennent d'une compilation de ventes effectuées en zone agricole et inscrites au registre foncier de 2019 à 2021. Le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture (CECPA) et Iterram technologies inc. ont contribué à la réalisation de cette publication. Par ailleurs, des sections particulières à chaque région présentent des explications sur les variations observées.

Faits saillants :

En 2021, la valeur moyenne des terres agricoles transigées aux fins de l'analyse était de 16 627 $/ha comparativement à 14 166 $/ha en 2020, soit une augmentation de 17 %.

La compilation des transactions de terres agricoles permet de constater des valeurs régionales moyennes oscillant entre 2 000 $/ha et 35 000 $/ha.

Sur l'ensemble des transactions recensées, 65 % ont eu lieu en Chaudière-Appalaches, en Montérégie, en Estrie et au Centre-du-Québec.

La Financière agricole rappelle que la valeur unitaire des terres diffère d'une région à l'autre, mais aussi au sein d'une même région. Plusieurs facteurs influencent les conditions d'offre et de demande. Ainsi, le prix à l'hectare peut résulter des caractéristiques liées à la terre elle-même, telles que la qualité des sols, la morphologie du terrain et la localisation.

Valérie Beaulieu

Conseillère en communication et relations publiques

418 834-6866, poste 6223

[email protected]

