OTTAWA, ON, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Joignez-vous aux membres du personnel de la GRC dans la région de la capitale nationale (RCN) alors qu'ils bourrent la voiture de police pour encourager les enfants qui passeront les Fêtes au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO). Cet événement aura lieu le samedi 9 décembre, de 8 h à 15 h, dans le stationnement du Walmart d'Orléans, situé au 3900, chemin Innes.

Bourrer la voiture de police, qui en est maintenant à sa sixième année dans la RCN, est une initiative entreprise par de nombreuses personnes pour offrir des cadeaux aux enfants du CHEO qui ne peuvent pas passer Noël à la maison. Toy Mountain recevra des jouets neufs, dans leur emballage d'origine, de la part des membres de la GRC.

Cette année, les participants et participantes peuvent s'attendre à un certain nombre d'activités passionnantes, notamment :

La présence du Groupe tactique d'intervention avec son véhicule tactique blindé

Des véhicules de police (dans lesquelles les enfants pourront s'asseoir pour parler au père Noël par radio)

Des policiers et policières de la GRC et du Service de police d' Ottawa

Un robot démineur

Les policiers et policières de la GRC distribueront également des sacs-cadeaux aux enfants

Tout en apportant des sourires aux enfants qui y participent, cet événement communautaire de la période des Fêtes contribue également au bien-être de nombreux autres enfants.

« La GRC est honorée de participer à ce merveilleux événement communautaire, et nous sommes reconnaissants de l'aide que nous recevons de nos commanditaires pour en faire un succès. Il s'agit de redonner et d'avoir une incidence positive sur la vie d'un enfant », affirme le surintendant principal Mitch Monette, des Opérations de protection de la Division nationale de la GRC. « Bourrer la voiture de police est un excellent exemple de la façon dont nous nous soucions du bien-être de nos collectivités. C'est le temps pour nous de contribuer et d'apporter plus de joie aux enfants de notre collectivité qui ont le plus besoin de notre soutien et de notre compassion. »

Les représentant(e)s des médias sont invités à participer à une séance de photos, et un(e) porte-parole de la GRC sera sur place. Les agent(e)s de la GRC livreront les jouets au centre commercial Toy Mountain, à la place d'Orléans, vers 15 h 45 ce jour-là.

