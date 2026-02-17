Un soutien de 690 millions de dollars à l'appui de 28 entreprises de défense et de sécurité

OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - En cette période d'incertitude mondiale accrue et d'évolution rapide des besoins en matière de sécurité, Exportation et développement Canada (EDC) intensifie ses efforts pour appuyer le secteur canadien de la défense et de la sécurité, qui contribue aux objectifs stratégiques du Canada en matière de sécurité nationale, de résilience économique, de compétitivité industrielle et de diversification du commerce.

En 2025, EDC a considérablement élargi son approche en matière de défense et de sécurité afin d'accroître sa capacité à soutenir le secteur en cette période critique. Depuis, EDC a fourni environ 690 millions de dollars en solutions de financement et d'assurance à 28 entreprises de défense et de sécurité1.

« Le Canada se trouve à un moment charnière, et notre sécurité, notre résilience économique et nos alliances dépendent de la capacité des entreprises canadiennes à répondre aux besoins », a déclaré Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « Nous constatons une forte demande de la part d'alliés de confiance et de marchés émergents pour les technologies canadiennes de défense et de sécurité, et le Canada est prêt à faire face à la concurrence. EDC a un rôle clair à jouer : fournir des fonds de roulement, du financement de projets et de l'expertise en exportation pour aider les entreprises canadiennes à prendre rapidement de l'expansion, à diversifier leurs activités commerciales et à répondre aux besoins de nos partenaires. »

« Le Canada devient plus fort lorsque ses entreprises peuvent rivaliser à l'échelle mondiale », a affirmé l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international. « En investissant dans nos exportateurs du secteur de la défense et de la sécurité, nous stimulons l'innovation, créons des emplois et aidons les technologies canadiennes à se tailler une place sur les marchés où elles sont le plus nécessaires. Lorsque les entreprises canadiennes étendent leur présence à l'étranger, notre économie croît, nos industries prennent de l'ampleur et le Canada renforce sa capacité à composer avec un environnement mondial de plus en plus complexe et en rapide évolution. »

« La reconstruction et la modernisation de la base industrielle de défense du Canada nécessitent un effort coordonné à l'échelle nationale », a déclaré l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale. « Exportation et développement Canada joue un rôle essentiel en aidant les entreprises canadiennes à relever ce défi en les aidant à innover, à se développer et à être compétitives dans un environnement mondial en rapide évolution. Son soutien renforce les capacités des Forces armées canadiennes tout en stimulant la croissance économique à long terme et en créant des emplois de haute qualité pour les Canadiens. Voilà comment nous veillons à ce que le Canada reste sûr, résilient et prêt pour l'avenir. »

EDC soutient l'expansion des capacités canadiennes en matière de défense et de sécurité grâce à des solutions de financement qui aident à accroître la capacité de fabrication et à gérer la croissance. La majeure partie de l'aide apportée jusqu'à présent l'a été par l'intermédiaire des programmes de garantie d'EDC offerts en collaboration avec des institutions financières canadiennes, dans le cadre desquels EDC partage les risques avec les banques pour permettre un meilleur accès à des fonds de roulement, à des facilités de crédit élargies et à des solutions de cautionnement. Ces outils sont essentiels pour les entreprises qui gèrent des cycles de production longs, des chaînes d'approvisionnement complexes et des contrats d'envergure. EDC peut également faciliter le financement d'acheteurs étrangers sur des marchés alliés de confiance, en s'appuyant sur son expertise en ce qui concerne le risque souverain, les acheteurs des secteurs publics et les marchés internationaux pour aider les exportateurs canadiens à faire face à la concurrence pour des projets de grande envergure et de longue durée à l'étranger. En outre, les renseignements sur les marchés, l'expertise sectorielle et les réseaux mondiaux d'EDC aident les entreprises à cerner les occasions d'affaires et à composer avec les enjeux complexes associés à l'exportation.

Récits de réussite des clients

Maritime Launch Services (MLS) construit actuellement le premier port spatial commercial du Canada, appelé Spaceport Nova Scotia. En 2025, EDC s'est engagée à verser 10 millions de dollars de financement pour soutenir l'avancement du projet vers son premier lancement orbital. Une fois opérationnel, le port spatial permettra le lancement de satellites pour la défense et la sécurité, la surveillance météorologique, les télécommunications et d'autres applications essentielles, ce qui contribuera à la capacité de lancement souveraine du Canada.

Weatherhaven Global Resources, une entreprise de la Colombie-Britannique spécialisée dans les abris à installation rapide pour les marchés militaires, commerciaux et médicaux mondiaux. EDC a aidé ce client de longue date (depuis 2008) à obtenir un fonds de roulement pour ses ventes à l'exportation en fournissant des garanties de prêt de 5 millions de dollars à son partenaire financier. Plus récemment, EDC a appuyé l'expansion de l'entreprise sur de nouveaux marchés pour l'aider à conclure des contrats de vente d'abris aux Émirats arabes unis.

L'entreprise québécoise Vosker est une entreprise de technologies à forte croissance qui se spécialise dans les technologies de surveillance utilisées dans des applications industrielles, commerciales, de protection de la faune et de sécurité. EDC a récemment accordé un financement de 45 millions de dollars pour accélérer sa croissance dans le domaine des technologies à double usage et appuyer l'acquisition de Reconeyez, un chef de file européen en matière de solutions de surveillance intelligente autonome alimentées par l'IA pour les grandes entreprises (commerce interentreprises) et les organismes gouvernementaux internationaux (entreprises-gouvernement). Grâce à ce soutien, l'entreprise accélère son expansion sur les marchés européens et renforce ses capacités technologiques.

OSI Maritime Systems (Canada) Ltd, situé à Burnaby, en Colombie-Britannique, est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine des technologies de défense, spécialisée dans la navigation maritime intégrée et les solutions tactiques pour les opérations de sécurité navale et maritime. OSI fournit des solutions aux marines du monde entier, y compris en Europe et dans la région indopacifique. Client d'EDC depuis plus de 16 ans, OSI bénéficie d'une Marge pour garanties de cautionnements bancaires de 30 millions de dollars qui lui permet de fournir les garanties non financières nécessaires pour assurer et exécuter des contrats internationaux d'envergure en matière de défense.

Nouveau responsable pour le secteur de la défense et de la sécurité

EDC a renforcé ses capacités internes afin d'accroître son soutien au secteur de la défense et de la sécurité et de travailler avec le secteur pour mieux comprendre ses besoins. EDC a créé un nouveau poste de responsable national de l'écosystème de la défense et de la sécurité, et nommé Gord Scharf à ce poste. Lieutenant-colonel dans les forces armées canadiennes et fort d'une expérience militaire de plus de trente ans, M. Scharf apporte à ce poste une connaissance approfondie des opérations, de l'approvisionnement et de la stratégie.

« Ayant servi notre pays et assumant maintenant ce rôle à EDC, je comprends l'urgence et la complexité auxquelles sont confrontées les entreprises de ce secteur », a déclaré Gord Scharf. « Mon objectif est d'aider les entreprises canadiennes du secteur de la défense et de la sécurité à faire face à la croissance, à accéder aux capitaux et à se développer de manière responsable, afin qu'elles puissent fournir des solutions qui renforcent le Canada et ses alliés. »

