Hydrostor annonce l'octroi d'un soutien de 55 millions de dollars américains de la part d'Exportation et développement Canada pour financer les dépenses de développement d'un projet en phase avancée

Les fonds accordés par EDC serviront à financer les dépenses de développement du projet Silver City d'Hydrostor, qui est en cours de construction en Australie

TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Hydrostor, développeur mondial de systèmes de stockage d'énergie à long terme et exploitant de projets de stockage d'énergie avancé par air comprimé (A-CAES), s'est vu accorder un financement de 55 millions de dollars américains de la part d'Exportation et développement Canada (« EDC »). La transaction appuiera les activités de développement du projet de centre de stockage d'énergie Silver City d'Hydrostor, d'une capacité de 200 MW, qui sera construit à Broken Hill, dans la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

La transaction comprend une facilité de crédit garantie de 55 millions de dollars qui est établie par EDC dans le but de financer les dépenses de développement et les besoins en lettres de crédit du projet Silver City.

« Ce financement d'Exportation et développement Canada permettra à Hydrostor de faire un pas de plus vers la mise en marché de son projet Silver City et, ce faisant, confirmera l'impulsion mondiale des technologies de stockage d'énergie à long terme, surtout le stockage d'énergie avancé par air comprimé », déclare Curtis Vanwalleghem, chef de la direction et cofondateur d'Hydrostor. « Dans un monde où il deviendra de plus en plus impératif de garantir l'accès à des sources d'énergie fiables et résilientes, nous sommes ravis de nous associer à EDC pour réaliser notre premier projet à l'échelle des services publics. »

« À EDC, nous sommes fiers de faire valoir l'expertise canadienne en matière de financement pour aider Hydrostor à développer l'un des projets de stockage d'énergie à long terme les plus ambitieux d'Australie. Ce financement atteste de notre engagement à promouvoir des solutions commerciales d'énergie renouvelable d'un nouveau genre. Et ces solutions constituent les principaux moteurs de la transition énergétique mondiale, ici au pays et à l'international », déclare Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « En appuyant la commercialisation de la propriété intellectuelle canadienne, EDC entend générer des retombées économiques pérennes pour le Canada, le tout en augmentant la visibilité mondiale des champions nationaux dans le secteur des énergies renouvelables. »

La technologie de stockage d'énergie avancé par air comprimé d'Hydrostor est une solution essentielle pour assurer la fiabilité future des systèmes énergétiques à l'échelle mondiale. Grâce à cette technologie, il sera possible pour les services publics de remplacer la production d'énergie fossile en fin de vie par le stockage d'énergie à zéro émission et d'accélérer l'intégration des énergies renouvelables intermittentes. Outre ses projets à un stade avancé, Hydrostor a plus de 7 GW de projets à un stade précoce dans sa filière de développement en Australie, au Canada, en Europe et aux États-Unis.

À propos d'Hydrostor Inc.

Hydrostor est un chef de file du développement et de l'exploitation de systèmes de stockage d'énergie à long terme. Elle exploite une solution technologique éprouvée pour fournir un stockage d'énergie à long terme (huit heures ou plus) aux réseaux électriques un peu partout sur le globe. La technologie d'Hydrostor utilise de l'air comprimé et de l'eau pour stocker l'énergie. Cette technologie brevetée permet aux exploitants de réseaux électriques de tirer parti de l'énergie propre même en l'absence de soleil pour alimenter les panneaux solaires et de vent pour produire de l'énergie éolienne.

Hydrostor dispose d'une installation à l'échelle commerciale, sous contrat avec la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) située à Goderich, en Ontario, et de deux projets avancés en cours de développement dans le comté de Kern, en Californie, et dans la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Hydrostor dispose d'un vaste portefeuille de projets en phase de démarrage en Amérique du Nord, en Australie et en Europe.

Fondée en 2010, Hydrostor a son siège à Toronto, au Canada, et des bureaux à Melbourne, en Australie, et à Denver, aux États-Unis. Elle est soutenue par Goldman Sachs Alternatives, Investissements RPC, le Fonds de croissance du Canada et d'autres investisseurs institutionnels avant-gardistes. Ce soutien procure à Hydrostor la sécurité financière nécessaire pour s'engager dans des projets énergétiques de premier plan.

À propos d'Exportation et développement Canada

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

