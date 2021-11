Accédez gratuitement pour un temps limité à plus de 100 chaînes offrant de la musique, des entretiens, de l'information, des baladodiffusions et bien plus

Accès simple et gratuit à la gamme incomparable d'options de divertissement de SiriusXM, y compris 19 chaînes des Fêtes sans publicité.

TORONTO, le 24 nov. 2021 /CNW/ - SiriusXM Canada, le chef de file national du divertissement audio, a annoncé aujourd'hui que les Canadiens peuvent ÉCOUTEZ GRATUITEMENT SiriusXM dans la voiture, au moyen de leur appareil mobile et à la maison, du 23 novembre au 6 décembre 2021. Aucune carte de crédit n'est requise.

Le contenu de SiriusXM sera offert gratuitement à toute personne dont le véhicule est équipé d'une radio par satellite inactive, ainsi qu'en ligne et à partir de votre téléphone au moyen de l'Appli SXM, sans obligation d'inscription. C'est rapide, facile et gratuit. Les Canadiens pourront ainsi accéder plus facilement à des canaux, émissions et contenus inédits.

« En cette période des Fêtes, nous souhaitions donner l'occasion à tout le monde de profiter du meilleur de SiriusXM, a déclaré Paul Cunningham, vice-président principal, ventes et marketing. « Nous offrons de la musique d'artistes légendaires, ainsi que des chaînes couvrant un large éventail de styles et d'époques. De plus, vous obtenez un accès aux opinions de géants du sport, aux prestations de quelques-uns des plus grands humoristes de tous les temps, ainsi qu'à des discussions et à de l'information provenant des voix les plus influentes des domaines de l'actualité l'information et du divertissement. Et si cela n'est pas suffisant, nous proposons également une gamme impressionnante et sans cesse croissante de baladodiffusions, regroupant tout ce que les auditeurs désirent au même endroit. »

Les utilisateurs de L'Appli SXM auront accès à tous nos contenus à portée de la main, y compris de la musique pour toutes les humeurs, occasions ou activités. Vous obtenez également l'accès à des spectacles en direct, des entrevues exclusives en studio, des listes de lecture préparées avec soin, des spectacles sur demande, des numéros d'humour, des documentaires audio et du contenu conçu avec soin à partir d'une bibliothèque en constante expansion. L'application SXM regorge de contenu nouveau et passionnant, ce qui permet aux auditeurs d'accéder à du contenu exclusif.

Pour découvrir le guide de programmation SiriusXM des chaînes disponibles pendant la période d'écoute gratuite, consultez le www.siriusxm.ca/fr/offre/levenement-ecoute-gratuite/

SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des balados, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés via l'Appli SXM de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr/.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmfranco, sur Twitter à @siriusxmfranco, sur Instagram à @siriusxmfranco et sur YouTube à youtube.com/siriusxmfranco.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par des détaillants partout au pays et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant douze années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

