Écoute des interprètes québécois : transition lente vers les services de musique en continu

En 2021, au Québec, les ventes d'enregistrements audio en équivalent d'albums se sont élevées à 2 millions d'unités, une baisse de 12 % par rapport à 2020. Les ventes sont en baisse pour tous les types de produits, soit les CD (- 8 %), les albums numériques (- 23 %) et les pistes numériques (- 23 %), sauf les disques vinyle (+ 26 %).

Par contre, la part des produits québécois dans les ventes d'enregistrements audio s'est élevée à 32 % (30 % en 2020). Cette part varie selon les supports :

35 % pour les produits physiques (CD et disques vinyle);

28 % pour les produits numériques;

34 % pour les albums numériques;



16 % pour les pistes numériques.

Depuis 2013, la tendance est à la hausse pour la part québécoise, principalement pour les albums numériques (de 20 % à 34 %) et les albums physiques (de 30 % à 35 %). Parmi les ventes d'albums québécois, la part détenue par les produits en français s'est établie à 53 % en 2021, une baisse depuis le sommet de 77 % en 2017. Or, pour la première fois, la baisse est davantage attribuable à une progression de la part des albums dans une autre langue ou sans paroles (de 6 % à 25 %) qu'à la part des albums québécois de langue anglaise (de 18 % à 22 %). Au-delà de l'enjeu de la langue, toujours présent, ces résultats laissent entrevoir une percée positive de la musique instrumentale d'ici auprès du public québécois.

Premiers palmarès québécois des écoutes sur les services de musique en continu

Bien que les données sur l'écoute en continu au Québec soient disponibles seulement depuis le 15 octobre 2021, voici les principaux résultats de ce palmarès :

Adele, Taylor Swift et Ed Sheeran sont les trois interprètes les plus écoutés durant la période;

et sont les trois interprètes les plus écoutés durant la période; Parmi les 20 interprètes les plus écoutés au Québec, 3 sont québécois : Enima au 13 e rang, Charlotte Cardin au 15 e rang et Les Cowboys fringants au 17 e rang;

rang, au 15 rang et Les Cowboys fringants au 17 rang; La piste québécoise la plus écoutée est Copilote (ft. Jay Scøtt) de FouKi;

de FouKi; Sur les 50 interprètes québécois les plus écoutés, 39 chantent principalement ou exclusivement en français.

