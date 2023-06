Écoquartier Lachine-Est & connection à la ligne rose - Montréal dépose un programme particulier d'urbanisme et officialise le lancement de la mise en œuvre de l'écoquartier Lachine-Est

MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière de dévoiler le programme particulier d'urbanisme (PPU) de l'écoquartier Lachine-Est, qui se développera sur un vaste territoire d'environ 70 hectares à mettre en valeur pour y créer un tout nouveau milieu de vie mixte.

Le PPU Lachine-Est est une vitrine parfaite pour l'approche montréalaise de planification, qui combine urbanisme, mobilité et participation citoyenne. Le futur écoquartier Lachine-Est, qui sera desservi par la ligne rose, le réseau de transport collectif structurant du Grand Sud-Ouest, est le fruit d'une démarche collaborative innovante entre la Ville de Montréal et l'arrondissement de Lachine, ainsi que des représentants du milieu, des propriétaires et des experts. Le PPU sera présenté lors de la prochaine rencontre du comité exécutif, le mercredi 7 juin.

Les grandes orientations qui guident la démarche de reconversion de ce lieu riche en histoire visent à préserver l'esprit du lieu, à offrir un environnement attrayant, vert et résilient, et à faire de ce territoire, un quartier complet et inclusif. Une première étape pour y arriver sera d'y développer un réseau de mobilité active et collective efficace et sobre en carbone, en plus d'assurer une présence significative de lieux d'emploi.

« C'est une grande étape que nous franchissons aujourd'hui vers la réalisation d'un tout nouveau quartier montréalais qui fera l'envie de toutes et de tous. Le PPU qui est présenté va nous guider vers la construction d'un milieu de vie unique, à échelle humaine, qui s'intègre parfaitement aux quartiers environnants. D'ailleurs, l'écoquartier Lachine-Est fait déjà ses marques à l'international. Il a été cité par le conseil d'Europe comme un modèle permettant de maîtriser la gentrification, aux côtés de quartiers de Barcelone et Londres. Mais ce qui me rend le plus fière, c'est que cette vision d'avenir pour Lachine-Est est le fruit d'une collaboration sans précédent avec la population. C'est un succès collectif qui nous permettra de bien répondre aux besoins et aux aspirations du milieu », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Aujourd'hui marque une étape importante dans la réalisation de ce projet ambitieux. Le dépôt du PPU prévoit un milieu de vie unique, grâce à la mise en valeur du patrimoine industriel, à une intégration de logements sociaux, abordables et familiaux ainsi que des espaces publics et collectifs propices à l'épanouissement de la population, dont les familles. Dans un contexte où la transition écologique doit être au cœur des projets d'aménagement, ce programme particulier d'urbanisme prévoit que de 10 % à 15 % des espaces soient consacrés à des infrastructures vertes et résilientes », a souligné Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la démocratie et de la participation citoyenne au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Les plans maintenant en main, nous avons hâte de passer à l'action, de décontaminer les sols et de construire les rues et les infrastructures nécessaires à l'aménagement de ce secteur. Ce quartier se bâtira au bénéfice de l'ensemble des résidentes et des résidents de Lachine puisqu'il nous permettra de réaliser notre centre sportif, une nouvelle école publique ainsi que des zones d'emplois et de commerces en synergie avec la rue Notre-Dame. La ligne rose, qui doit accompagner cette nouvelle densité, sera certainement un grand gain pour l'ensemble de notre communauté », a affirmé Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

Le programme particulier d'urbanisme dévoilé aujourd'hui vient fixer les règles et les balises d'aménagement et de développement du secteur, dans l'esprit d'un écoquartier, et intègre les recommandations des deux consultations citoyennes réalisées par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), en 2019 et 2021.

Rappelons que le conseil d'arrondissement de Lachine s'engage à soutenir, dans le temps, la démarche citoyenne collaborative « L'Atelier Lachine-Est » (ALE), une démarche portée par l'organisme Concert'Action Lachine.

