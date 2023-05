Visuels disponibles ici

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion de la pelletée de terre pour ses futurs bâtiments multi-industriels, l'Écoparc Saint-Bruno, le Groupe Montoni annonce aujourd'hui ses tout premiers locataires : Le Groupe Master et Colabor. En effet, les deux entreprises s'installeront à l'automne 2023 pour Colabor et à l'automne 2024 pour le groupe Master dans ce complexe multi-usage qui leur permettra d'optimiser leurs opérations commerciales en plus de contribuer au foisonnement de l'activité industrielle de Saint-Bruno-de-Montarville.

Fruit d'un investissement de 450 millions de dollars, ce complexe industriel nouvelle génération représente une superficie de 1,6 million de pi2 d'espaces logistiques. Sa localisation stratégiquement située près de l'autoroute 30 et la route 116, deux axes routiers importants font de ce projet, un maillon essentiel à la chaine logistique en Amérique du Nord.

Un campus industriel unique au Québec, adapté aux besoins de ses occupants

Le campus industriel est un projet unique à tout point de vue qui offre à ses occupants de hauts standards de développement durable. Conçu pour devenir la référence en matière de centre logistique du futur, l'Écoparc Saint-Bruno allie sobriété énergétique, préservation de l'environnement et mixité des usages.

Plus de 1,6 million de pi2 de bâtiments visent non seulement la certification de la Norme du bâtiment carbone zéro du Canada, volet BCZ-Design et BCZ-Performance mais aussi le LEED or pour noyau et enveloppe. À terme, le site est conçu de manière à atteindre un bilan carbone zéro et ainsi démontrer que les bâtiments n'ont pas eu d'impact sur le climat au cours d'une année d'exploitation.

Les deux bâtiments à faible empreinte environnementale sont organisés autour de la conservation en totalité des 471 147 pi2 de milieux naturels à haute valeur écologique et de la création de 842 114 pi2 d'espaces verts. Pour garantir un cadre de travail attractif et de bien-être à ses occupants, le campus industriel Écoparc offre des services et des lieux de détente, adaptés aux besoins de chacun et de chacune.

Ainsi, ce nouveau bâtiment s'inscrit dans une volonté stratégique d'expansion du Groupe Master, un des plus grands distributeurs de chauffage, climatisation, ventilation et réfrigération en Amérique du Nord, qui relocalisera et consolidera à Saint-Bruno-de-Montarville son siège social et ses opérations de distribution soutenant l'est du pays.

Quant à Colabor, un chef de file en distribution de produits alimentaires et de produits connexes, l'entreprise annonçait en septembre 2022 qu'elle déménageait son siège social et son entrepôt situés à Boucherville dans les nouvelles installations à l'Écoparc Saint-Bruno. Cette décision d'affaires fut guidée par la volonté de s'installer dans un bâtiment en parfaite adéquation avec la vision stratégique de Colabor.

Citations

« La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a l'ambition d'attirer des entreprises de qualité et est heureuse de constater l'engouement pour l'Écoparc Saint-Bruno. L'arrivée du Groupe Master et Colabor, deux leaders dans leurs domaines respectifs, contribuera à dynamiser le secteur industriel et à consolider les activités économiques sur le territoire. »

- Ludovic Grisé Farand, maire de Saint-Bruno-de-Montarville.

« Notre arrivée dans ce nouveau bâtiment marque le début d'un nouveau chapitre de notre histoire alors que nous nous donnons les moyens d'accélérer la réalisation de notre plan stratégique à la mesure du leader québécois incontesté du service alimentaire que nous sommes. Ce virage écoresponsable est le reflet même de nos valeurs et de nos ambitions, celui d'une entreprise aux objectifs de croissance durables. Il profitera non seulement à Colabor et à nos employés, mais aussi à tous nos clients et partenaires. »

- Louis Frenette, Président et chef de la direction de Colabor.

« Notre objectif avec ce nouveau bâtiment est de nous doter des moyens de nos ambitions et de soutenir celles de tous nos employés et collaborateurs. Ce jalon constitue un maillon essentiel pour assurer la continuité du succès qui nous précède, ainsi que celle de notre croissance future. Nous entretenons avec le groupe Montoni une relation d'affaires de longue date et sommes heureux de nous associer à eux dans ce projet qui s'inscrit dans une stratégie durable et dont les caractéristiques répondent en tous points aux besoins et au principe d'excellence du Groupe Master. »

- Louis Saint-Laurent, Chef de la direction, Le Groupe Master

« Je suis infiniment fier de voir l'attrait que génère ce campus industriel multi-usage et écoresponsable qui crée une nouvelle catégorie industrielle Net Zéro Carbone. Nous construisons des édifices durables en mettant au cœur de notre vision d'affaires les valeurs de nos clients. Je tiens à souhaiter la bienvenue à ces deux nouveaux locataires. Je suis convaincu que leur installation à l'Ecoparc Saint-Bruno consolidera leur croissance dans l'Est du Canada. »

- Dario Montoni, Président du Groupe Montoni

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction -- de l'excavation au design intérieur -- et la gestion immobilière.

Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondée sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,2 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED. MONTONI vise également près de 7 millions de pi2 de LEED et près de 2 millions de pi2 de carbone net zéro en cours. De plus, le groupe Montoni s'engage à faire des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) un réflexe stratégique permanent.

Pour de plus amples informations, consultez le site : www.groupemontoni.com.

À propos du Groupe Master

Le Groupe Master est le plus grand distributeur canadien et l'un des plus importants distributeurs de l'industrie du chauffage, de la ventilation, du conditionnement de l'air et de la réfrigération en Amérique du Nord. L'entreprise qui a célébré ses 70 ans d'affaires en mars 2022 est nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2010. Aujourd'hui, l'entreprise emploie une équipe de plus de 1 300 individus dynamiques et dévoués. Ensemble, l'équipe du Groupe Master sert l'industrie à partir de 85 succursales et 5 centres de distribution à travers le Canada et les États-Unis. Pour plus d'informations, visitez le site Internet : www.master.ca.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail. L'établissement de Boucherville abrite le siège social du groupe et ses activités de vente en gros y sont coordonnées. Colabor exploite également d'autres installations dans la province de Québec à partir desquelles il mène à bien ses activités de distribution. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés, notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

Pour plus d'informations, visitez le site Internet : www.colabor.com/groupe-colabor-fr

