Une aide fédérale et provinciale permettra d'aider les petites et moyennes entreprises (PME) à mesurer et réduire leur impact environnemental et leurs émissions

MONCTON, NB, le 20 janv. 2022 · /CNW/ - L'action climatique procure aux entreprises l'avantage concurrentiel de rehausser leur profil et d'améliorer leur capacité à attirer et à retenir des clients et des employés de haut niveau. En aidant stratégiquement les organisations à établir, intégrer et atteindre leurs objectifs de durabilité, les gouvernements fédéral et provincial prennent des mesures afin d'accélérer la transition du Nouveau-Brunswick vers une économie à faibles émissions de carbone.

Lancement de la programmation d'Économie verte Nouveau-Brunswick (ÉVNB)

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA, a annoncé une contribution non remboursable de 267 554 $ à Économie verte Nouveau-Brunswick.

Cette contribution appuiera l'objectif d'Économie verte Nouveau-Brunswick de recruter 30 entreprises en milieu rural et urbain et de créer des plans de réduction visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

L'annonce d'aujourd'hui illustre davantage l'engagement du gouvernement du Canada à contribuer à la création de changements économiques durables en favorisant un réseau florissant, inclusif et croissant d'entreprises locales qui ouvrent la voie à l'action climatique.

Citations

« Pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de climat, les entreprises du Canada atlantique doivent intégrer des produits, procédés et services de technologies propres qui améliorent le rendement et protègent l'environnement. Grâce à ce projet, plus de PME amélioreront leur compétitivité et leur résilience tout en montrant la voie en matière d'action climatique pour les années à venir. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA

« Le financement d'Économie verte Nouveau-Brunswick fournira un soutien important à la communauté des entreprises du Nouveau-Brunswick et sensibilisera davantage le public à la façon dont les entreprises peuvent agir en faveur du climat dans toute la province. Des initiatives du genre sont essentielles à la résilience climatique et au développement économique à long terme du Nouveau-Brunswick. »

- Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional du Nouveau-Brunswick

« La nécessité d'agir sur le changement climatique n'a jamais été aussi importante, et les avantages commerciaux qui en découlent sont significatifs. Nous sommes ravis de voir le lancement d'Économie verte Nouveau-Brunswick comme ressource locale pour aider les entreprises à agir pour le climat tout en construisant de meilleures entreprises et un avenir meilleur pour les générations futures. »

- Priyanka Lloyd, directrice exécutive d'Économie verte Canada

Les faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est fourni par le Programme de croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

atlantique (APECA). Le gouvernement du Nouveau-Brunswick verse 267 553 $ à ce projet par l'entremise de la Société de développement régional.

La Ville de Moncton fournit 30 000 $.

fournit 30 000 $. Économie verte Canada collabore avec des entreprises de partout au pays qui sont de plus en plus préoccupées par les changements climatiques et souhaitent faire partie de la solution.

collabore avec des entreprises de partout au pays qui sont de plus en plus préoccupées par les changements climatiques et souhaitent faire partie de la solution. Le Nouveau-Brunswick est le premier carrefour de l'économie verte à l'est de l' Ontario .

est le premier carrefour de l'économie verte à l'est de l' . Les entreprises du Nouveau-Brunswick désireuses d'obtenir des conseils, une reconnaissance et un réseau de pairs devraient communiquer avec Économie verte Nouveau-Brunswick afin d'optimiser les avantages de l'action climatique.

