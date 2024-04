Économie sociale - Montréal lance le projet Villes et économie sociale au Québec

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Dans le but de promouvoir l'économie sociale au Québec, la Ville de Montréal a lancé le projet Villes et économie sociale. Les représentants des villes de Montréal, Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Québec, St-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke, étaient réunis virtuellement pour jeter les bases de cette nouvelle collaboration.

Le projet vise à documenter les solutions en économie sociale aux enjeux les plus urgents des municipalités. Les thématiques explorées, en partenariat avec le Chantier de l'économie sociale, qui coanime la démarche, traiteront de l'abordabilité du logement, de l'immobilier non résidentiel pour contrer la dévitalisation du territoire, de l'offre de services de proximité, de modes de gestion des déchets et de l'approvisionnement public responsable.

L'économie sociale propose des solutions basées sur la participation citoyenne, l'innovation et sa capacité à pérenniser des solutions à l'échelle locale.

La démarche culminera en novembre prochain par l'organisation d'une journée d'échanges entre des experts, acteurs de l'économie sociale et représentants des huit municipalités.

« L'économie sociale est une alliée naturelle des villes qui veulent répondre aux attentes de la population dans un contexte de plus en plus complexe. Que ce soit pour répondre à la crise du logement, accélérer la transition écologique ou soutenir notre économie locale, les OBNL et les coopératives proposent des solutions innovantes qui doivent être mises à profit par les Villes. En mobilisant l'ensemble des grandes villes avec le Chantier de l'économie sociale, on se donne les moyens d'améliorer nos pratiques et d'accélérer nos réponses à des priorités communes », a déclaré le président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur, Luc Rabouin.

« Cette collaboration enrichira à la fois les entrepreneurs collectifs, porteurs de projet transformateurs pour leurs communautés, et les municipalités qui cherchent des solutions locales, démocratiques et innovantes aux enjeux auxquels ils font face. En documentant les secteurs où l'économie sociale offre des solutions immédiates et probantes aux défis collectifs, le projet Ville et Économie sociale annonce une nouvelle phase d'une grande collaboration entre les entreprises d'économie sociale et les municipalités québécoises », a déclaré Béatrice Alain, la directrice générale de Chantier de l'économie sociale.

