Économie et relance des PME : deux priorités électorales des chefs d'entreprise, mais seront-ils entendus?

OTTAWA, ON, le 16 août 2021 /CNW/ - L'économie est la priorité no 1 des propriétaires de PME pour les prochaines élections fédérales (78 %), suivie de près par la relance des PME (74 %). Toutefois, seulement 24 % d'entre eux croient que les plateformes des partis politiques accorderont une attention suffisante à leurs préoccupations, selon un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) 1. Pour s'assurer que les priorités des PME soient entendues par tous les partis politiques, la FCEI lance une nouvelle pétition en ligne à fcei.ca/petitionelections.

« Les PME ont été frappées de tous bords depuis plus d'un an et demi. Elles commencent à peine à se relever et le chemin de la reprise s'annonce long et difficile pour plusieurs. Les PME sont le cœur de l'économie du pays. Maintenant que les élections fédérales ont été déclenchées, les entrepreneurs veulent que tous les partis politiques s'engagent à les soutenir et à leur permettre de redonner du souffle à notre économie », déclare Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Les priorités de la population canadienne sont les mêmes que celles exprimées par les dirigeants de PME, comme l'illustre un sondage d'opinion publique du Forum Angus Reid effectué pour le compte de la FCEI. L'économie (59 %) et la relance des PME (47 %) figurent parmi les cinq priorités électorales des Canadiens. De plus, 93 % des sondés estiment que la relance des PME est vitale pour la reprise économique du Canada, et 83 % pensent qu'il faut présenter des mesures solides pour les PME au cœur de ces élections.

Les propriétaires de PME souhaitent voir les mesures suivantes dans les plateformes des partis2 :

Un plan de reprise économique clair et détaillé (81 %), incluant un engagement à améliorer les programmes d'aide COVID-19 comme le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), la subvention salariale et l'aide au loyer pour toutes les PME

Des mesures pour alléger le fardeau fiscal global des PME (77 %)

Un engagement visant à maîtriser les dépenses publiques et un échéancier pour équilibrer le budget (72 %)

Un plan pour veiller à ce que les prochaines réformes de l'assurance-emploi tiennent compte des PME (71 %)

Des politiques pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre (58 %)

« Il est impératif que le prochain gouvernement ait une vision claire et stratégique pour appuyer la relance des PME. La FCEI offre sa collaboration à tous les partis pour les conseiller dans l'élaboration de leurs plateformes électorales pour s'assurer qu'ils mettront les besoins des PME au premier plan », conclut M. François Vincent, vice-président à la FCEI.

Source des données FCEI

1 Les données du sondage de la FCEI sont les résultats préliminaires d'un nouveau sondage en ligne de la FCEI, Votre voix - août 2021, en cours depuis le 5 août, qui a suscité 2 878 réponses. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,8 %, 19 fois sur 20.



2 Résultats du sondage en ligne de la FCEI, Votre voix - juillet 2021, en cours du 8 au 31 juillet, 2021 qui a suscité 4 278 réponses. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,5 %, 19 fois sur 20.

Source des données d'opinion publique

Les résultats s'appuient sur un sondage mené en ligne par la FCEI du 4 au 5 août 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1 556 Canadiens, membres du forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en anglais et en français.

La précision des sondages en ligne du Forum Angus Reid est mesurée à l'aide d'un intervalle de confiance. Dans ce cas, le sondage est précis à +/- 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens avaient été sondés. Tous les sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

