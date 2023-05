Économie circulaire : la Chambre appuie les démarches de la Ville et demande de la prévisibilité et de l'accompagnement pour les entreprises

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile son nouveau mémoire intitulé Accélération de l'économie circulaire à Montréal : une occasion de positionner la métropole et ses entreprises comme leaders en économie verte. Il est présenté à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation de la Ville de Montréal dans le cadre de la consultation sur la Feuille de route montréalaise en économie circulaire.

« La Chambre salue l'ambition de la Ville de Montréal de se doter d'une feuille de route en économie circulaire. Les avantages de l'économie circulaire dépassent l'impact environnemental, avec la possibilité de revenus additionnels liés à la valorisation financière des déchets et des résidus. Dans ce contexte, nous demandons à la Ville d'assurer une collaboration efficace entre les partenaires publics, les organisations de terrain et les entreprises tout au long de la démarche. C'est une condition nécessaire à la réussite de la mise en œuvre de la future feuille de route », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le milieu des affaires est conscient de l'urgence d'agir. En revanche, nous devons à tout prix éviter de tomber dans l'improvisation et d'imposer des exigences immédiates aux entreprises. La feuille de route de la Ville devra envoyer des signaux clairs, avec des échéanciers réalistes et définis à l'avance pour l'application des nouveaux règlements. La réussite de cette transformation passe par la prévisibilité qui sera offerte aux entreprises », a ajouté Michel Leblanc.

« Selon nos sondages, 60 % des entreprises connaissent des défis dans la mise en œuvre de politiques vertes et l'implantation d'outils de suivi efficaces. Bien souvent, elles manquent de ressources financières et de connaissances sur les étapes qu'elles peuvent suivre pour se lancer. Pour être efficace, la feuille de route devra prévoir le déploiement d'un vaste effort de communication vers les entreprises et un accompagnement adapté. La Ville doit s'appuyer sur les organismes de terrain pour favoriser la collaboration, l'échange d'information et le partage de ressources. Les entreprises n'ont plus besoin d'être convaincues des avantages d'intégrer des pratiques environnementales à leurs plans d'affaires. Elles veulent passer à l'action, mais elles ont besoin d'aide pour le faire », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous recommandons enfin à la Ville de faire preuve de souplesse dans la mise en œuvre de la feuille de route. Le fardeau administratif des entreprises est déjà considérable, et ces nouvelles exigences viennent avec des coûts additionnels importants. On doit trouver l'équilibre entre encadrement des entreprises, protection de l'environnement et développement du secteur privé. Misons sur le caractère urbain et innovant de Montréal pour atteindre nos objectifs et devenir un chef de file nord-américain en carboneutralité », a conclu Michel Leblanc.

Recommandations :

Recommandation 1 : Collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur et les acteurs du milieu des affaires afin de mettre à disposition des outils destinés aux entreprises qui permettent de cerner les occasions en matière d'économie circulaire

Recommandation 2 : Déployer un vaste effort de communication et diriger les entreprises vers les outils et l'accompagnement adaptés à leur secteur d'activité

Recommandation 3 : Travailler avec les grappes sectorielles et les organismes de terrain pour offrir des solutions numériques d'économie circulaire en entreprise, en favorisant la collaboration, l'échange d'informations et le partage de ressources

Recommandation 4 : Présenter une vision claire avec un échéancier détaillé des mesures d'économie circulaire et des nouvelles réglementations mises de l'avant par la Ville

Recommandation 5 : Nommer des responsables imputables qui veilleront à la saine coordination et à l'application agile des mécanismes adaptés pour les entreprises

Recommandation 6 : Faire preuve d'exemplarité en matière d'approvisionnement municipal durable et innovant, avec un accent particulier sur les produits et services répondant à des critères de circularité

Recommandation 7 : Assurer une concertation fluide entre la Ville et les gouvernements provincial et fédéral pour maximiser le déploiement des initiatives d'économie circulaire dans les champs de compétences de la Ville et limiter le fardeau réglementaire des entreprises

Recommandation 8 : Encourager l'innovation urbaine en mettant à contribution la collaboration des secteurs et entreprises dans les initiatives publiques et privées d'économie circulaire

Pour prendre connaissance des recommandations de la Chambre pour mise en œuvre de la Feuille de route montréalaise en économie circulaire, veuillez consulter le mémoire sur le site web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]