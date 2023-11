THUNDER BAY, ON, le 15 nov. 2023 /CNW/ - L'aréna Fort William Gardens est sur le point de faire peau neuve grâce à un investissement de plus de 2,3 millions de dollars du gouvernement du Canada et de la Ville de Thunder Bay. Annoncée par Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, et Dominic Pasqualino, maire suppléant de Thunder Bay, la modernisation de cette installation emblématique permettra aux générations futures d'en profiter, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie.

Construit en 1951, l'aréna Fort William Gardens est devenu un élément essentiel de la collectivité South Core de Thunder Bay. La modernisation de l'installation en fera un centre d'intérêt plus vert et plus accessible dans le nord de l'Ontario pour les championnats de hockey, de patinage artistique et de curling, ainsi que pour attirer des artistes pour des concerts et des événements culturels. De plus, la Ville continuera d'utiliser cette installation pour des programmes abordables qu'elle parraine et qui sont accessibles à tous.

Grâce à cet investissement, l'aréna Fort William Gardens fera l'objet d'importants travaux de modernisation. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 29,4 % et les émissions de gaz à effet de serre de 164 tonnes par année. Les changements prévus sont les suivants :

remplacement des vestiaires et des installations sanitaires ;

remplacement du toit, des portes et des fenêtres par des modèles à haut rendement énergétique ;

modification du processus de fabrication de la glace afin de stocker la chaleur produite par le refroidissement de la glace pour chauffer le bâtiment et faire fondre l'excès de neige après le nettoyage de la patinoire;

modernisation des systèmes de ventilation dans les bureaux du bâtiment afin d'améliorer la qualité de l'air;

remplacement de la tour de refroidissement et de l'unité de condensation par un système plus fiable et plus efficace sur le plan énergétique ;

rénovation de la billetterie, de l'entrée, de la zone des concessions et des comptoirs afin de les rendre plus accessibles aux clients ayant des besoins de mobilité particuliers.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) du gouvernement fédéral, dans le cadre duquel ce projet est financé, vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se rassemblent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux travaux d'amélioration effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité.

« L'emblématique aréna Fort William Gardens a permis à des générations de personnes de profiter de divers événements sportifs et d'autres types d'événements au fil des ans. Grâce aux divers travaux d'amélioration qui y seront effectués, ce qui comprend le recours à des technologies vertes, ce bâtiment deviendra plus écoénergétique et continuera à répondre aux besoins des résidents et des visiteurs de Thunder Bay pendant de nombreuses années! »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux et reconnaissant de cet investissement important du Fonds pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs du gouvernement fédéral. L'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction des coûts d'exploitation et le prolongement de la durée de vie de cette installation historique sont des éléments très importants de notre plan directeur en matière de loisirs et d'installations. »

Ken Boshcoff, maire de Thunder Bay

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,35 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la Ville de Thunder Bay fait une contribution de 644 895 $.

Au moins 10% des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine , et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

