Écoles non reconnues de préposés aux bénéficiaires : Québec doit intervenir !

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Le Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, demande à Québec de mettre de l'ordre dans les divers cours offerts non reconnus, souvent de qualité douteuse, et qui prétendent former des personnes préposées aux bénéficiaires (PAB).

Dans un reportage web, Radio-Canada fait état de formations rapides et incomplètes pour devenir PAB et œuvrer dans des résidences pour personnes aînées (RPA). Souvent à fort coût et s'adressant à de nouvelles immigrantes, ces écoles non reconnues émettent des diplômes qui ne sont que des bouts de papier.

« Il faut en finir avec les diplômes de PAB trouvés dans des boîtes de Cracker Jack. C'est mauvais pour tout le monde : pour les bénéficiaires qui ont un service et des soins par des personnes non qualifiées, pour les personnes qui suivent ces cours en se faisant flouer et enfin, ça ébranle la confiance du public envers les résidences pour personnes aînées déjà mises à mal », explique Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

De plus, le SQEES-FTQ trouve très préoccupant que le gouvernement ne puisse pas émettre une liste des écoles agréées. D'autant que la reconnaissance des formations relève du ministère de l'Éducation. Le règlement pour les RPA est pourtant clair; une personne préposée en RPA doit avoir un diplôme ou une reconnaissance de compétences par le ministère de l'Éducation dans l'année suivant son embauche.

« Certains exploitants de RPA ont aussi leur responsabilité. Ils doivent refuser ces diplômes non reconnus. Doit-on leur rappeler que leurs entreprises sont davantage que de simples investissements immobiliers; ce sont d'abord et avant tout des soins et des services à la personne. Il en va de la dignité de leurs résidents », termine Mme Nelson.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)

Renseignements: Pour information : Benoit Hamilton, Conseiller aux communications, SQEES-FTQ, 514-347-9836