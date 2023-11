Écoles juives visées par des coups de feu - La FPEP-CSQ condamne haut et fort ces actes violents

MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec stupeur que la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) a pris connaissance des événements de la nuit dernière survenus autour des écoles Azrieli Talmud Torah et Yeshiva Gedola, d'autant plus que le personnel de l'école Azrieli Talmud Torah fait partie d'un syndicat affilié à la FPEP-CSQ.

« La violence est inacceptable. Le personnel doit être assuré de pouvoir venir travailler et enseigner dans un climat sécuritaire et propice à l'éducation. Nous sommes solidaires avec le personnel des écoles visées par ces attaques. Collaborons tous ensemble pour faire cesser tant la violence visant les institutions d'enseignement que celle se passant au sein de celles-ci », souligne Stéphane Lapointe, président de la FPEP-CSQ.

Le président du syndicat local d'une des écoles visées par des coups de feu abonde dans le même sens : « Le personnel de nos écoles est bouleversé par ces événements. Une certaine anxiété s'est installée parmi nos membres. Malgré tout, nous faisons notre possible pour assurer le bien-être des élèves. Ces gestes d'intimidation doivent cesser », affirme Dan Saragosti, président du Syndicat des enseignantes et enseignants des Écoles Azrieli (CSQ) - Teachers Union of Azrieli Schools (CSQ).

Profil de la FPEP-CSQ

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) représente plus de 3500 membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Ses 50 syndicats affiliés proviennent des secteurs de l'enseignement préscolaire au collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

