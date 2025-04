Les produits WAVE 3 et GLACIER Classic arrivent juste à temps pour l'été, avec tout ce qu'il faut pour se détendre confortablement à la plage, au camping ou autour d'un barbecue

SEATTLE, le 18 avril 2025 /CNW/ - EcoFlow, chef de file dans le domaine de l'énergie portable et des solutions énergétiques écologiques, présente aujourd'hui le WAVE 3, un climatiseur et appareil de chauffage portable, et le GLACIER Classic, une glacière électrique portable 3-en-1, un congélateur et une solution de batterie, afin de continuer à offrir le confort de chez soi aux adeptes des activités de plein air.

Le WAVE 3 et le GLACIER Classic reprennent les caractéristiques de leurs prédécesseurs, tout en proposant des améliorations notables conçues pour améliorer le camping, les voyages en camping-car et les activités de plein air, avec fiabilité et commodité. Les deux appareils se caractérisent par leur portabilité, leurs batteries longue durée et leurs commandes intelligentes haut de gamme pour une plus grande facilité d'utilisation.

« Nous repoussons constamment les limites afin de fournir des solutions énergétiques fiables et durables, que vous soyez en déplacement, chez vous ou partout ailleurs, a déclaré Brian Essenmacher, responsable du développement commercial pour l'Amérique du Nord chez EcoFlow. Notre dernière série intelligente s'appuie sur la génération précédente tout en remédiant aux problèmes rencontrés par les produits concurrents. Nous offrons à nos clients la commodité et la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin sans faire de compromis sur les performances. »

Climatiseur et appareil de chauffage portatif WAVE 3

Le WAVE 3 tient compte de plus de deux ans de retours d'expérience des utilisateurs pour améliorer la capacité de refroidissement et de chauffage, les fonctions de contrôle intelligentes, l'efficacité énergétique et l'évacuation de l'eau. Dans des espaces de 118 à 183 pieds carrés, le WAVE 3 peut abaisser la température de 15 degrés Fahrenheit en seulement 15 minutes grâce à sa puissance de refroidissement de 1 800 W. Sa puissance de chauffage de 2 000 W peut augmenter la température de 17 degrés Fahrenheit.

Alimenté par une batterie intégrée, il ne nécessite aucune installation et offre une véritable portabilité sans fil. Que ce soit lors de rassemblements en plein air ou dans des lieux hors réseau, il est prêt à vous accompagner dans tous vos déplacements. Sa batterie LFP de 1 024 Wh offre jusqu'à huit heures de refroidissement en mode Eco. De plus, avec une durée de vie de 4 000 cycles, elle conserve 80 % de sa capacité pour des années de performances fiables, ce qui en fait un choix sûr pour les aventuriers à plein temps et pour une alimentation de secours.

Le WAVE 3 ne se limite pas à son alimentation : il est conçu pour une climatisation intelligente et sans effort. En mode automatique, il passe en douceur du chauffage à la climatisation en fonction de la température ambiante. Le mode déshumidification maintient les espaces clos au sec, évitant ainsi l'accumulation d'humidité dans les véhicules de loisirs et les petites cabanes. L'application propose également le mode « animal de compagnie », qui active automatiquement la climatisation si la température à l'intérieur du véhicule dépasse 77 degrés Fahrenheit, et envoie une alerte à l'utilisateur.

Le WAVE 3 peut être entièrement rechargé en seulement 75 minutes et prend en charge de multiples options de chargement, y compris l'alimentation en courant alternatif, l'énergie solaire, le chargement en voiture et l'utilisation du chargeur d'alternateur EcoFlow. Il est équipé d'un réfrigérant R290 amélioré par rapport au R32 traditionnel, ce qui permet d'améliorer l'efficacité et de réduire les émissions de CO2.

Glacière et congélateur GLACIER Classic 3-en-1

Le nouveau GLACIER Classic est une glacière électrique 3 en 1 avec une batterie intégrée qui conserve les aliments au frais pendant les sorties en plein air. Le GLACIER Classic est disponible en trois tailles, 35 L, 45 L et 55 L, et dispose d'une batterie intégrée de 298 Wh qui permet aux utilisateurs d'alimenter la glacière sans compromettre son espace de stockage ou ses performances de refroidissement.

Le GLACIER Classic est 30 à 40 % plus économe en espace que les autres glacières à batterie, tout en pouvant contenir jusqu'à 90 canettes de soda, ce qui en fait un mélange parfait de capacité et de portabilité. Grâce à sa batterie intégrée, GLACIER Classic offre jusqu'à 43 heures de réfrigération sur une seule charge, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments et des boissons plus longtemps. Cette autonomie prolongée fait de GLACIER Classic un compagnon idéal pour les séjours hors réseau, les fêtes de fin d'année et les emplettes quotidiennes.

Il est équipé d'une cloison amovible à deux zones qui permet aux utilisateurs de choisir entre un combiné réfrigérateur-congélateur ou un seul espace ouvert pour les articles plus volumineux. La cloison se range dans la porte lorsqu'elle n'est pas utilisée et sert de planche à découper intégrée. Un couvercle à double ouverture garantit un accès facile sous n'importe quel angle, quel que soit l'emplacement dans le véhicule - parfait pour les espaces restreints ou les cordons d'alimentation courts.

Prix et disponibilité

Le WAVE 3 et le GLACIER Classic seront disponibles en précommande sur le site Web d'EcoFlow à partir du 18 avril, et seront disponibles à l'achat sur Amazon et sur le site Web d'EcoFlow à partir du 25 avril.

États-Unis

- WAVE 3 (1 299 $), batterie supplémentaire (899 $) et WAVE 3 + batterie supplémentaire (2 198 $) USD

- Les prix les plus bas pour les premiers acheteurs du 25 avril au 25 mai : WAVE 3 (749 $), batterie supplémentaire (599 $) et WAVE 3 + batterie supplémentaire (1 299 $) USD

- GLACIER Classic, 35 L (799 $), 45 L (899 $) et 55 L (1199 $) USD

- Les prix les plus bas pour les premiers acheteurs du 25 avril au 25 mai : 35 L (699 $), 45 L (799 $) et 55 L (899 $) USD

Canada

- WAVE 3 (1 699 $), batterie supplémentaire (1 199 $) et WAVE 3 + batterie supplémentaire (2 897 $) CAD

- Les prix les plus bas pour les premiers acheteurs du 25 avril au 25 mai : WAVE 3 (949 $), batterie supplémentaire (829 $) et WAVE 3 + batterie supplémentaire (1 649 $) CAD

- GLACIER Classic, 35 L (1 199 $), 45 L (1 299 $) et 55 L (1 499 $) USD

- Les prix les plus bas pour les premiers acheteurs du 25 avril au 25 mai : 35 L (949 $), 45 L (1 149 $) et 55 L (1 199 $) CAD

À propos d'EcoFlow :

EcoFlow est un fournisseur de premier plan de solutions énergétiques écologiques, qui s'engage à faire avancer un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, EcoFlow a pour objectif d'être le PREMIER en matière de solutions énergétiques flexibles, innovantes, fiables, simples et approfondies pour les individus et les familles, que ce soit à domicile, à l'extérieur ou en déplacement. EcoFlow, qui dispose d'un centre de fabrication intelligent en Chine et de sièges sociaux aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, a permis à plus de 5 millions d'utilisateurs de s'équiper sur 140 marchés dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.ecoflow.com/us.

