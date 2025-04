EcoFlow s'engage à reverser 1 % de ses ventes au fonds « Power for All », qui réunit les forces collectives pour aider à la reconstruction en cas de catastrophe

SEATTLE, 2 avril 2025 /CNW/ - EcoFlow, l'un des principaux fournisseurs d'énergie portable et de solutions énergétiques écologiques, a annoncé aujourd'hui le coup d'envoi de son troisième festival annuel des membres, qui offre aux membres d'EcoFlow des avantages spéciaux, et s'engage à reverser 1 % des ventes à son fonds « Power for All », en mettant l'accent sur la fourniture d'énergie de secours, renforçant ainsi l'engagement continu de l'entreprise en faveur de la préparation aux catastrophes et des secours.

À partir du 1er avril, les clients peuvent s'inscrire pour devenir membres d'EcoFlow et participer au festival des membres 2025. Les membres gagneront des « points d'énergie EcoFlow » grâce à des tâches telles que l'inscription, le parrainage et l'achat de produits, ce qui reflète les efforts individuels de chaque membre en matière de préparation aux catastrophes et d'aide d'urgence. Du 4 au 25 avril, les membres bénéficieront également de remises exclusives jusqu'à 65 % sur certaines centrales électriques portables, notamment les DELTA Pro Ultra, DELTA Pro 3, DELTA 3 Plus, et bien d'autres encore.

« EcoFlow s'engage à aider les collectivités du monde entier, non seulement à se préparer aux conditions météorologiques extrêmes, mais aussi à assurer une alimentation électrique fiable en cas de catastrophe, » a déclaré Brian Essenmacher, responsable du développement commercial pour l'Amérique du Nord chez EcoFlow. « Nous sommes ravis de lancer notre tout premier festival des membres afin de rassembler les membres d'EcoFlow du monde entier pour contribuer à d'importants efforts de rétablissement en cas de catastrophe et fournir de l'énergie là où elle est le plus nécessaire. »

Depuis 2023, EcoFlow collabore avec des organisations du monde entier dans le cadre de sa mission « Power for All ». Plus récemment, EcoFlow a notamment apporté son aide aux collectivités touchées par les récents incendies de Los Angeles, au Special Forces Charitable Trust en Caroline du Nord à la suite d'ouragans violents et à d'autres organisations à but non lucratif engagées dans la préparation aux ouragans en Floride et sur la côte du golfe du Mexique. EcoFlow a également travaillé avec la NOAA en tant qu'ambassadeur d'une nation prête à affronter les intempéries et s'est associé à des ONG telles que Red Lightning, Convoy of Hope et des organisations locales, afin de s'assurer que les personnes dans le besoin reçoivent un soutien fiable en cas d'urgence.

« À la suite des tempêtes dévastatrices qui ont frappé l'ouest de la Caroline du Nord, les familles que nous aidons avaient absolument besoin d'une alimentation électrique fiable. Grâce à la généreuse donation de groupes électrogènes d'EcoFlow, nous avons pu apporter une aide immédiate, en veillant à ce que ces familles et leurs communautés aient accès à l'électricité lorsqu'elles en avaient le plus besoin », a indiqué Jodi Burns, cheffe de la direction du Special Forces Charitable Trust. « Nous sommes très impressionnés par l'engagement d'EcoFlow dans la réponse aux catastrophes par le biais de son programme "Power for All". Son impact est concret et nous lui sommes profondément reconnaissants de son soutien et de son partenariat pour aider ces familles à se relever et à se reconstruire. »

Pour en savoir plus sur la campagne « Power for All » d'EcoFlow, consultez le site EcoFlow Power For All. Pour vous inscrire au festival des membres 2025 d'EcoFlow, consultez le site EcoFlow US, et pour vous inscrire au Canada, consultez le site EcoFlow Canada.

À propos d'EcoFlow :

EcoFlow est un fournisseur de premier plan de solutions énergétiques écologiques, qui s'engage à faire avancer un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, EcoFlow a pour objectif d'être le PREMIER en matière de solutions énergétiques flexibles, innovantes, fiables, simples et approfondies pour les individus et les familles, que ce soit à domicile, à l'extérieur ou en déplacement. EcoFlow, qui dispose d'un centre de fabrication intelligent en Chine et de sièges sociaux aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, a permis à plus de 5 millions d'utilisateurs de s'équiper sur 140 marchés dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site EcoFlow US ou EcoFlow Canada.

