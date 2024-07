Éco Entreprises Québec signe une première série de contrats avec des centres de tri du Québec

Une nouvelle étape est franchie vers la modernisation de la collecte sélective

MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) - organisme de gestion désigné de la collecte sélective au Québec - annonce la signature de six (6) ententes contractuelles avec des centres de tri de matières recyclables. Au cours des derniers jours, quatre contrats ont d'abord été conclus avec Société VIA qui compte autant de centres de tri. Les deux autres contrats paraphés l'ont été avec Récupéraction Centre-du-Québec et Récupération Frontenac. Globalement, ces contrats couvrent 32% du tonnage de matières recyclables à traiter au Québec à compter du 1er janvier 2025.

Faits saillants

Dans le cadre du Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (le Règlement), Éco Entreprises Québec a la responsabilité de conclure les contrats de tri des matières recyclables, tout en augmentant les standards de performance et de qualité afin d'assurer la vente des matières aux recycleurs.

Favorisant la libre concurrence, ÉEQ a invité, le 31 octobre 2023, tous les centres de tri traitant les matières de la collecte sélective municipale au Québec à soumettre une offre de services pour le tri des matières issues de la collecte sélective. Le 25 mars dernier, ÉEQ avait reçu des offres de services de la part de 20 centres de tri.

Après une étape d'évaluation de ces offres de services par une équipe chevronnée et des rencontres avec les dirigeants des centres de tri, le conseil d'administration de ÉEQ a autorisé la signature de ces six premiers contrats dont la durée varie de cinq (5) à sept (7) ans, selon le cas.

À eux seuls, ces contrats représentent quelque 274 000 tonnes métriques de matières recyclables traitées, soit le tiers du tonnage de la collecte sélective au Québec. En considérant le contrat de construction et d'opération du futur centre de tri de l'Est de l'île de Montréal, ÉEQ a - dès à présent - conclu des contrats permettant de trier plus de 50% du tonnage des matières de la collecte sélective au Québec.

Les ententes conclues avec Société VIA couvrent les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent avec ses centres de tri de Québec, Lévis et Rivière-du-Loup, ainsi qu'une partie du Grand Montréal avec le centre de tri situé dans l'arrondissement Lachine .

Récupéraction Centre-du-Québec est sis à Drummondville et Récupération Frontenac est localisé à Thetford Mines . Ceux-ci permettent de desservir une bonne part des régions de Chaudière-Appalaches, de l'Estrie et de la Montérégie, ainsi que du Centre-du-Québec.

Afin de couvrir l'entièreté du territoire québécois, des discussions en vue de la signature des autres contrats se poursuivent entre la direction de ÉEQ et les autres centres de tri ayant soumis une proposition de services.

Cette annonce de Éco Entreprises Québec s'inscrit dans l'ensemble des grandes étapes en vue de l'entrée en vigueur prochaine de la modernisation de la collecte sélective, le 1er janvier 2025.

Citations

« C'est au terme d'un processus rigoureux que notre conseil d'administration a octroyé ces premiers contrats. La mission sociale, les installations, les équipements et les façons de faire de ces entreprises sont autant de facteurs qui ont été considérés et appréciés par notre Conseil. Avec près du tiers du tonnage à traiter à compter du 1er janvier prochain, ces centres de tri joueront un rôle important dans la chaîne de valeur. Éco Entreprises Québec voit dans cette nouvelle étape un jalon déterminant de la modernisation de la collecte sélective. »

-- Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec.

« Récupéraction Centre-du-Québec inc. est très heureuse de ce partenariat établi avec Éco Entreprise Québec concernant le traitement des matières recyclables issues de la collecte sélective des municipalités locales et des régions environnantes. La durée de l'entente, les tonnages garantis et les prix négociés vont assurer la pérennité de l'entreprise, permettant des investissements additionnels; tout cela dans le but de répondre aux hauts standards de qualité établis par ÉEQ.

-- Daniel Lemay, directeur général de Récupéraction Centre-du-Québec inc.

« C'est avec fierté que Récupération Frontenac s'engage dans une grande aventure de partenariat avec Éco Entreprises Québec. Ce nouveau partenariat permettra à notre entreprise de poursuivre ses missions sociale, économique et environnementale. Il est important pour nous de poursuivre notre développement tout en continuant de maintenir des emplois pour les travailleurs ayant des limitations fonctionnelles à l'intérieur d'un système basé sur l'économie sociale et circulaire. C'est d'ailleurs avec conviction que ce nouveau système nous permettra de travailler tous ensemble afin de donner aux citoyens un service efficace dans un modèle d'affaire à haute valeur ajoutée. »

-- Junior St-Cyr, directeur général de Récupération Frontenac inc.

« Je suis particulièrement fier et satisfait des ententes que nous avons conclues avec Éco Entreprises Québec. Ces partenariats permettront d'assurer une gestion efficace de la collecte sélective en plus de permettre le maintien de notre mission sociale pour les années à venir. Je vois d'un bon œil l'avenir de la collecte sélective au Québec, et c'est un grand honneur pour moi et notre équipe chez Société VIA d'en faire partie ! »

-- Jean-Sébastien Daigle, président-directeur général de Société VIA

À propos de…

Éco Entreprises Québec

Organisme privé à but non lucratif, Éco Entreprises Québec représente, depuis 2005, les producteurs mettant en marché des produits emballés, des contenants et des imprimés dans leur responsabilité de financer la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné (OGD) en 2022, ÉEQ est le donneur d'ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable.

En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs (REP), ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l'écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au cœur de ses actions avec ses partenaires. ÉEQ continuera d'exercer son rôle d'organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective.

Société VIA

Société VIA est un leader provincial dans le domaine de la gestion des matières recyclables. Avec une mission orientée vers l'inclusion sociale, elle se distingue en tant qu'entreprise adaptée opérant à travers son réseau de centres de tri. Société VIA vise à créer des opportunités d'emploi pour les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, tout en contribuant activement à la préservation de l'environnement en promouvant des pratiques de recyclage responsables.

Récupéraction Centre-du-Québec inc.

Fondée en 1982, Récupéraction Centre-du-Québec a été l'origine de la mise en place de programmes de récupération dans plusieurs municipalités au Québec. Elle est reconnue comme un centre de tri établi misant sur des équipements modernes dotés des meilleures technologies. En plus de son centre de tri, elle gère également un écocentre pour la région de Drummondville. L'entreprise compte plus d'une centaine de travailleurs permettant le traitement de 40 000 tonnes de matières résiduelles en provenance des secteurs résidentiel, industriel et institutionnel.

Récupération Frontenac

Avec plus de 44 années d'expérience dans le traitement des matières recyclables provenant de la collecte sélective résidentielle et commerciale, Récupération Frontenac est une entreprise adaptée et d'économie sociale qui procure de l'emploi à plus de 110 personnes, dont 75 vivants avec des limitations fonctionnelles. Son centre de tri, situé à Thetford Mines en Chaudière-Appalaches, représente un fleuron dans sa région par son dévouement sur le développement des compétences humaines et par sa grande expérience à traiter toutes les matières entrantes. C'est 30 000 tonnes annuelles qui sont traitées avec une équipe dévouée, mais aussi avec de la machinerie à la fine pointe de la technologie.

SOURCE Eco Entreprises Quebec

Pour renseignements : Marie-Claude Rivet, Cheffe, stratégie et affaires publiques, Éco Entreprises Québec, 514 987-1491, poste 237, [email protected]