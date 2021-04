MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) publie aujourd'hui un rapport travaillé conjointement avec la firme d'experts-conseils SOLINOV, spécialisée en environnement et gestion des matières organiques. Le document dévoile le fruit de plusieurs mois de recherches et d'analyses, présentant un état des lieux de l'usage et de l'impact en fin de vie des emballages de plastique compostables et biodégradables et les enjeux environnementaux posés par ceux-ci. On constate notamment qu'une large proportion de ces emballages se retrouve à l'élimination puisque les systèmes de gestion des matières résiduelles en place ne sont pas en mesure de les traiter.

« Les emballages de plastiques compostables et biodégradables sont très difficiles à différencier d'autres plastiques lors du tri par le citoyen et dans les installations de compostage industriel, d'autant plus que ces nouveaux matériaux ne se dégradent souvent pas assez rapidement ou complètement », souligne Marie-Hélène Gravel, Ing., M. Ing., chargée de projet chez SOLINOV et co-autrice du rapport.

Depuis 10 ans, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) accompagne les entreprises qui financent la collecte sélective dans leur démarche d'écoconception d'emballages. Geneviève Dionne, directrice, Écoconception et économie circulaire chez ÉEQ est à même de constater les questionnements de plus en plus fréquents des entreprises à propos des emballages dits compostables ou biodégradables dans le cadre de ces accompagnements. Or, l'affirmation « biodégradable » ou « compostable » qui apparaît sur un emballage est une autodéclaration environnementale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vérifiée par une tierce partie indépendante (sauf si l'emballage est certifié*); on peut ainsi se questionner sur la réelle biodégradabilité et compostabilité d'un emballage identifié comme tel par son fabricant.

L'écoconception comme solution pour les entreprises

« Pour faire de meilleurs choix d'emballage, il importe d'avoir en tête le produit qu'il contient et qu'il protège. L'écoconception est une approche qui tient compte du cycle de vie de l'emballage et du produit, de l'approvisionnement jusqu'à la fin de vie utile de cet emballage, et ce, à l'échelle systémique. L'écoconception favorise l'identification de pistes d'amélioration qui permettent d'écarter les solutions inadéquates comme les emballages de plastique compostables. » explique Geneviève Dionne.

Rappelons que tous ces emballages sont visés par la loi et doivent être déclarés chez ÉEQ par les entreprises qui les mettent sur le marché au Québec. Dans le contexte de la modernisation de la collecte sélective, ÉEQ travaille actuellement à écomoduler son Tarif afin d'allouer des incitatifs financiers aux entreprises qui empruntent la voie de l'économie circulaire à travers l'écoconception.

*Bien que la certification assure qu'un emballage est compostable, cette compostabilité a été vérifiée en laboratoire dans des conditions spécifiques et contrôlées, différentes des conditions sur le terrain.

