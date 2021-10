Éco Entreprises Québec, fier partenaire de la feuille de route du Pacte canadien sur les plastiques

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) se joint aux 70 partenaires du Pacte canadien sur les plastiques (PCP) pour publier le plan d'action le plus complet et le plus ambitieux visant à réduire les déchets plastiques dans l'histoire du Canada. La Feuille de route pour 2025 : Plan d'action conjoint pour développer une économie circulaire des emballages plastiques s'appuie sur une collaboration sans précédent de la chaîne de valeur, unissant des acteurs clés par une vision commune : une économie circulaire des emballages plastiques au Canada et un plan ciblé pour mener des changements concrets d'ici 2025.

Les principales organisations de l'industrie, non gouvernementales et du secteur public, représentant plus du tiers des emballages plastiques sur le marché au Canada ont collaboré au développement de la feuille de route. Parmi celles-ci, des détenteurs de marques, des détaillants, des recycleurs, des producteurs de résine, des organismes à but non lucratif, des associations, des gouvernements et d'autres encore.

Encore aujourd'hui, plus de 85 % des plastiques produits chaque année au Canada ne sont utilisés qu'une seule fois et finissent à l'enfouissement ou dans l'environnement. À titre de partenaire d'implantation, Éco Entreprises Québec s'engage à collaborer à la circularité des plastiques en aidant à éliminer les emballages inutiles, en favorisant le recours au réemploi et en recyclant ceux dont nous avons vraiment besoin.

« Avec la modernisation de la collecte sélective annoncée au Québec, de nouveaux leviers d'action seront confiés aux entreprises qui financent les coûts du système et qui dorénavant prendront en charge l'ensemble du cycle de vie des contenants et emballages de plastique. Les actions qui sont déjà engagées au Québec, notamment avec le Groupe d'action plastiques circulaires, doivent être coordonnées avec celles engagées à l'échelle canadienne » déclare Normand Gadoury, directeur développement des marchés technologies de tri chez ÉEQ.

ÉEQ travaille de concert avec les 70 organisations membres du PCP depuis sa mise sur pied en janvier 2021. Par sa participation active aux groupes de travail et par sa collaboration avec le GAPC, ÉEQ œuvre à mettre en place des solutions pour les plastiques dans l'ensemble du Canada.

La feuille de route présente une vue d'ensemble des actions proposées pour parvenir à une économie circulaire des emballages plastiques grâce à trois priorités stratégiques d'ici 2025 :

1. Réduire, réutiliser, collecter : innover pour empêcher les déchets d'être générés en premier lieu. Éliminer les plastiques inutiles et difficiles à recycler. Stimuler l'innovation des modèles de réutilisation et de recharge. Améliorer les systèmes de collecte et de recyclage.

2. Optimiser le système de recyclage : déterminer des normes pour la conception des emballages afin d'améliorer leur recyclabilité. Investir dans de nouvelles infrastructures. Aborder les problèmes liés à l'offre et à la demande pour incorporer des résines recyclées. S'assurer qu'une politique gouvernementale est en place et bien conçue.

3. Utiliser les données pour améliorer le système dans son ensemble : standardiser le processus de collecte de données. Stimuler les investissements dans de meilleurs outils de mesure de l'efficacité opérationnelle en temps réel.

La feuille de route du PCP suit les enseignements d'autres pactes du réseau Global Plastics Pact de la Fondation Ellen MacArthur pour orienter et apporter des solutions harmonisées au niveau mondial. La feuille de route accélèrera les progrès vers les quatre objectifs du PCP pour 2025 liés à la pollution et aux emballages plastiques.

Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) s'attaque à la pollution et aux déchets causés par les plastiques en tant que plateforme collaborative multipartite menée par l'industrie au sein de la chaîne de valeur. Le PCP rassemble des partenaires unis par une vision commune : la création d'une économie circulaire au Canada permettant de conserver les déchets plastiques dans l'économie et hors de l'environnement. Lancé en janvier 2021, il unit plus de 70 entreprises, le gouvernement, des organisations non gouvernementales et d'autres acteurs clés de la chaîne de valeur des plastiques au niveau local autour d'objectifs clairs et réalisables d'ici 2025. Le PCP est membre du réseau Global Plastics Pact de la Fondation Ellen MacArthur. Il fonctionne comme une initiative indépendante de The Natural Step Canada, un organisme de bienfaisance national avec plus de 25 ans d'expérience dans le progrès de la science, de l'innovation et du leadership stratégique visant à favoriser une économie forte qui prospère dans les limites de la nature. Pour en savoir plus : www.plasticspact.ca | @CanadaPact

ÉEQ est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants.

À titre d'expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d'économie circulaire.

