Éclosions à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini - Vincent Marissal sonne l'alarme au gouvernement Legault

MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les services d'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Santa Cabrini sont aux prises avec des éclosions de COVID-19 et une vague de démissions au sein du personnel soignant, le député de Rosemont, Vincent Marissal, appelle le gouvernement Legault à éviter la catastrophe et à détourner une partie des patients atteints de la COVID-19 et des patients aux urgences vers d'autres centres hospitaliers de la métropole.

« L'heure est grave à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Santa Cabrini. Alors que ces établissements ont vu leurs équipes de professionnels en soin fondre à vue d'œil, leurs services d'urgence sont maintenant aux prises avec des éclosions de COVID-19. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'une catastrophe survienne d'un jour à l'autre. Ces hôpitaux parviennent tant bien que mal à poursuivre leurs opérations grâce au dévouement du personnel du réseau public et de certains médecins, qui gardent le phare jour et nuit, mais l'élastique est étiré au maximum », s'inquiète M. Marissal.

Le député de Rosemont appelle le ministre de la Santé, Christian Dubé, à envoyer une directive claire afin que les patients infectés par la COVID-19 et les cas urgents soient répartis à travers les autres établissements hospitaliers de la métropole, qui ont des infrastructures plus adaptées pour ce type d'interventions.

« Ce n'est pas normal que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est dans un état de vétusté lamentable, accueille autant de patients atteints de la COVID-19. Comme le disent les professionnels sur le terrain, il faut mieux répartir la chaleur. L'Est de Montréal paie pour le laisser-aller des gouvernements, dont celui de la CAQ, qui est au pouvoir depuis deux ans et n'a pas fait avancer le dossier de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. François Legault doit s'engager à lancer de toute urgence la construction d'un centre hospitalier digne de ce nom pour la population de l'est de la ville. La pandémie ne doit pas servir de prétexte pour repousser aux calendes grecques ce chantier prioritaire », martèle Vincent Marissal.

