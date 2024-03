Éclipse solaire et protection des élèves - La CSN demande des consignes claires

MONTRÉAL, le 1er mars 2024 /CNW/ - « C'est une situation extrêmement particulière, qui demande qu'on prenne des décisions concertées et éclairées. » Le secteur soutien scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui représente le plus grand nombre d'employé-es de soutien dans le réseau de l'éducation, a interpelé la Fédération des centres de services scolaires afin que celle-ci formule des consignes claires quant au déroulement de la journée du 8 avril, jour de l'éclipse solaire. Selon les informations obtenues par la FEESP-CSN, la fédération ne prévoit toujours pas émettre de recommandation à cet effet.

Au cours de la dernière semaine, plusieurs centres de services scolaires (CSS) du Québec ont annoncé leur décision de suspendre les cours le 8 avril, tout en maintenant ouverts les services de garde. « Il n'y a aucune logique dans cette décision. Les CSS craignent que les enseignantes et les enseignants ne soient pas en mesure de gérer les élèves pendant l'éclipse, mais ils ne sont pas inquiets de les laisser au service de garde, et ce, même si les ratios éducatrices/élèves explosent dans bien des écoles », soutient Annie Charland, présidente du secteur soutien scolaire de la FEESP.

Tout comme l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ), Annie Charland soutient que ce phénomène rare peut constituer une occasion d'apprentissage intéressante pour les élèves. Mais, elle soutient du même souffle que, pour ce faire, des recommandations doivent être communiquées à tout le personnel scolaire dès maintenant.

« Le manque de cohérence dans les mesures prises par divers centres de services scolaires entraîne beaucoup d'inquiétudes et insécurise tant les élèves que les parents et les travailleuses et les travailleurs du réseau de l'éducation. Ça prend des lignes claires et uniformes pour toutes et tous », conclut la présidente du secteur soutien scolaire de la FEESP-CSN.

À propos

Le secteur soutien scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien scolaire au Québec. Il regroupe 37 syndicats représentant plus de 35 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Katerine Desgroseilliers, Communications -- Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), [email protected], Cell. : 514 265-4250