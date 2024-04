Éclipse solaire du 8 avril - Attention à vos yeux ! rappelle l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec

MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - Alors que l'éclipse solaire du 8 avril approche à grands pas, l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec (AMOQ) lance aux Québécois un appel à la vigilance quant aux dommages qu'une éclipse solaire peut causer, insistant sur l'importance d'une protection adéquate pour prévenir des dommages permanents à la rétine.

« En tant que médecins ophtalmologistes, nous avons à cœur la santé visuelle des Québécois, et nous les encourageons à vivre pleinement cet événement exceptionnel. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de suivre attentivement les recommandations pour observer l'éclipse en toute sécurité et de se procurer une protection oculaire adéquate », indique Dre Cynthia Qian, porte-parole de l'AMOQ et médecin ophtalmologiste spécialiste en rétine au CHU Sainte-Justine et à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Les risques associés à l'observation directe du soleil

Il est important de souligner que regarder directement le soleil, même pendant une éclipse solaire et sans protection appropriée, peut causer des dommages oculaires importants, tels que la rétinopathie solaire. Pendant cette observation, le cristallin de l'œil agit comme une lentille de grossissement, concentrant toute l'énergie lumineuse à l'arrière de l'œil sur la rétine. Cette concentration d'énergie peut ainsi provoquer des brûlures permanentes de la rétine, entraînant une perte de vision permanente irréversible.

Comme la rétine n'a aucune sensibilité à la douleur et que les effets des dommages rétiniens peuvent tarder avant d'apparaître, il peut ne pas y avoir de signes immédiats de dommages permanents. Or, si la rétinopathie solaire s'est produite, quelques signes doivent être surveillés, tels qu'une perte ou une vision centrale floue, une vision déformée et un changement de la vision des couleurs.

Des conseils pratiques pour une observation sans risques

Afin d'observer ce spectacle astronomique en toute sécurité, l'AMOQ propose quelques précautions à prendre, notamment :

Utiliser des filtres solaires spécialement conçus, conformes à la norme ISO (Organisation internationale de Normalisation) 12312-2. Il s'agit de la seule méthode fiable d'observer directement le soleil, qu'il y ait une éclipse ou non ;

Ne jamais regarder le soleil pendant l'éclipse solaire avec des lunettes de soleil ordinaires, même si elles sont très foncées ;

S'abstenir d'observer directement le soleil non éclipsé ou partiellement éclipsé à travers un appareil photo, un télescope, ou des jumelles si ces instruments ne sont pas équipés avec le filtre solaire spécialement conçu, et ce, même si la personne qui observe porte des lunettes avec filtres solaires. La lumière condensée par ces instruments optiques est assez puissante pour endommager la surface du filtre.

Éviter de regarder directement le soleil sans protection oculaire lors de la prise d'images avec un téléphone intelligent. À noter que photographier directement l'éclipse solaire avec un téléphone intelligent ne produira pas une image de bonne qualité et pourrait endommager les capteurs sauf si l'appareil est équipé du filtre adéquat.

Rappelons que les personnes sans lunettes appropriées peuvent observer le phénomène indirectement sans risque. Cela peut être réalisé grâce à un simple projecteur fabriqué à partir d'un carton troué dans le but de projeter l'image du soleil sur une autre surface, comme du papier, un mur ou sur le sol. Un petit guide pour l'observation indirecte de l'éclipse peut être consulté ici.

« Assurer la sécurité lors de l'observation de l'éclipse solaire est crucial pour préserver la santé oculaire de tous. C'est pourquoi nous nous engageons à informer les Québécois sur l'importance d'une protection adéquate assurant ainsi leur sécurité et le plaisir de cet événement unique », conclut Dre Qian.

Pour plus d'informations sur le sujet, une capsule de sensibilisation est disponible sur le site de l'Association. Vous pouvez également consulter le site web de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, partenaire de l'AMOQ. Pour plus de détails concernant les lunettes appropriées à se procurer, visitez le site web Éclipse Québec .

À propos de l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec

L'Association des médecins ophtalmologistes du Québec regroupe 350 spécialistes en ophtalmologie répartis dans toutes les régions du Québec. Elle encourage la poursuite de l'excellence en ophtalmologie, prodigue des services de soutien à ses membres et s'implique dans l'organisation des soins ophtalmologiques au Québec. L'AMOQ est une association membre de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

