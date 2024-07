Nouvelles données - Des cas de brûlure de la rétine et de la cornée observées au Québec, après l'éclipse solaire du 8 avril dernier

MONTRÉAL, le 10 juill. 2024 /CNW/ - L'Association des médecins ophtalmologistes du Québec (AMOQ) dévoile aujourd'hui de toutes nouvelles données liées aux consultations de patients à la suite de l'éclipse solaire totale du 8 avril dernier. Au Québec, ce sont trois cas de rétinopathie solaire (brûlure de la rétine) et trois cas de photokératite (brûlure de la cornée) qui ont été confirmés en lien avec l'éclipse. De plus, trois autres personnes présentaient aussi des signes pouvant être attribués à une photokératite, mais la pathologie n'a pas pu être confirmée.

Ainsi, bien que la méthodologie utilisée pour recueillir ces données puisse sous-estimer les cas, il semble que le nombre de pathologies confirmées est faible par rapport au nombre de personnes qui ont regardé l'éclipse au Québec, soulignant ainsi l'efficacité des campagnes de sensibilisation.

« Nous saluons et appuyons les efforts déployés par divers acteurs pour sensibiliser le public lors de l'éclipse, efforts qui ont été justifiés et qui ont également permis de réduire les dommages oculaires chez la population. Toutefois, ces résultats démontrent que les risques liés à l'observation d'un tel phénomène sans protection sont bien réels alors que les effets visuels de la rétinopathie solaire peuvent être permanents et irréversibles », souligne Dre Cynthia Qian, porte-parole de l'AMOQ et médecin ophtalmologiste spécialiste en rétine au CHU Sainte-Justine et à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Des données colligées par tous les ophtalmologiques du Québec

À la suite d'une analyse des données cliniques détaillées, 18 consultations en ophtalmologie ont été retenues comme étant liées à l'éclipse. L'âge moyen des patients rencontrés était de 38 ans et ils avaient entre 10 et 71 ans. Sur ces 18 cas, les symptômes les plus fréquemment rapportés par les patients étaient la douleur ou l'inconfort au niveau des yeux (67 %) et une vision floue (61 %).

De plus, plus de 40 % de ces patients ont déclaré ne pas avoir porté de lunettes certifiées ISO 12312-2 pour observer l'éclipse. « Cette donnée est particulièrement évocatrice, puisqu'elle démontre la nécessité de faire encore plus de prévention en matière de santé oculaire, notamment auprès de populations plus vulnérables, en marge d'événements tels que les éclipses », indique Dre Qian.

Ce sondage a été envoyé par l'AMOQ à tous les ophtalmologistes du Québec qui y ont répondu sur une base volontaire entre le 9 et le 24 avril

À propos de l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec

L'Association des médecins ophtalmologistes du Québec regroupe 350 spécialistes en ophtalmologie répartis dans toutes les régions du Québec. Elle encourage la poursuite de l'excellence en ophtalmologie, prodigue des services de soutien à ses membres et s'implique dans l'organisation des soins ophtalmologiques au Québec. L'AMOQ est une association membre de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

