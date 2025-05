Blessures oculaires - L'Association des médecins ophtalmologistes du Québec appelle à la prudence avec l'arrivée de l'été

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - En marge du mois de la santé visuelle, l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec (AMOQ) souhaite appeler à la vigilance de la population cet été. En effet, avec l'arrivée du beau temps vient le retour de certaines activités qui peuvent engendrer des blessures oculaires graves, nécessitant une prise en charge par un ophtalmologiste.

« Les traumatismes oculaires sont plus courants qu'on pense et ils peuvent entraîner divers troubles allant d'une simple éraflure de la cornée à une perte de vision partielle ou totale, explique Dre Isabelle Laliberté, présidente nouvellement élue de l'AMOQ. En cas de blessures oculaires, nous encourageons fortement les gens à faire examiner leurs yeux par un professionnel, même s'ils pensent que leur blessure est sans gravité. Les médecins ophtalmologistes sont en mesure de diagnostiquer et les mieux outillés pour traiter ce type de blessure. »

Blessures oculaires : facteurs de risque et prévention

Lorsqu'il est question de blessures oculaires, les ophtalmologistes en voient de toutes les couleurs. Que ce soit un coup dans l'œil provenant d'une balle de baseball, de golf ou de tennis, un hameçon coincé, les débris provenant de feux d'artifice ou de balles de fusil en plastique ou encore des éclaboussures de produits chimiques, une multitude de situations peuvent causer des dommages importants aux yeux.

Heureusement, certaines mesures peuvent être prises pour diminuer les risques, comme le port de lunettes ou d'équipement de protection lorsqu'on pratique un sport ou qu'on travaille dans un milieu comme la construction et la manipulation prudente des produits chimiques.

À propos de l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec

L'Association des médecins ophtalmologistes du Québec regroupe 350 spécialistes en ophtalmologie répartis dans toutes les régions du Québec. Elle encourage la poursuite de l'excellence en ophtalmologie, prodigue des services de soutien à ses membres et s'implique dans l'organisation des soins ophtalmologiques au Québec. L'AMOQ est une association membre de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

