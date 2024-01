Le nouvel écosystème numérique combine efficacement l'élégante interface de Shopify et le système sophistiqué d'orchestration de la gestion des commandes de Tecsys, et offre ainsi une plateforme évolutive pour un commerce omnicanal efficace.

ST. JOHN'S, NL, le 10 janvier 2024 /CNW/ -- Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé qu'Eclipse, un détaillant de mode canadien de premier plan, a intégré avec succès le système de gestion des commandes (OMS), de Tecsys à sa boutique de commerce électronique, qui est propulsée par Shopify. Cet environnement stratégique d'exécution des commandes pour le commerce numérique, mis en œuvre avec l'aide experte d'Allure Commerce, souligne l'engagement d'Eclipse à améliorer les niveaux de service et à offrir une expérience client inégalée.

L'intégration entre l'OMS de Tecsys et la plateforme de commerce électronique de Shopify assure un flux transparent d'informations sur les commandes entre la vitrine en ligne et le système de gestion des commandes en arrière-plan. Cet environnement numérique permet à Eclipse d'étendre ses capacités omnicanales sur plusieurs plateformes tout en conservant une source de données unique pour le suivi et la gestion des stocks. Cela limite les saisies manuelles, minimise les erreurs et offre une meilleure visibilité tout au long du cycle de traitement des commandes..

« Nous cherchons constamment à fournir des expériences positives pour nos clients, et cela s'étend à notre écosystème de commerce numérique », a déclaré Genevieve Bulgin, directrice des opérations de vente au détail chez Eclipse. « Allure Commerce nous a aidés à concrétiser notre vision d'une expérience omnicanale transparente et nous a fourni l'expertise technique nécessaire pour l'exécuter sans faille. Notre nouvel écosystème numérique combine efficacement l'interface élégante de Shopify avec le système sophistiqué d'orchestration de la gestion des commandes de Tecsys afin d'offrir une plateforme évolutive pour un commerce omnicanal efficace. »

Grâce à l'OMS de Tecsys, Eclipse est désormais en mesure de tirer parti de sa plateforme intégrée pour offrir un ensemble de facteurs de valeur centrés sur le client, améliorant le parcours d'achat global tout en ayant un impact positif sur les performances de l'entreprise. Le détaillant est maintenant équipé pour :

Améliorer l'expérience client grâce à un commerce sans friction et à une meilleure communication sur l'état des commandes.

Simplifier le processus de retour en offrant plus de commodité aux clients.

Maximiser les possibilités de vente en veillant à ce qu'aucune vente ne soit manquée et en augmentant les flux de revenus.

Développer ses capacités omnicanales, à la fois en termes de canaux et de volume. Cela inclut l'infrastructure nécessaire pour offrir des options populaires telles que les services : achat en ligne et retrait en magasin (BOPIS), réservation en ligne et retrait en magasin (ROPIS), et expédition à partir du magasin.

Favoriser une meilleure prise de décision en utilisant les données combinées pour obtenir des informations précieuses sur le comportement des clients, les tendances des ventes et l'efficacité opérationnelle.

Rationaliser des processus tels que la consolidation des commandes et les commandes fractionnées pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

La décision d'Eclipse d'intégrer le système de gestion des stocks de Tecsys dans ses magasins qui utilisent Shopify établit une norme élevée en matière d'efficacité de la vente au détail et de satisfaction de la clientèle. Grâce à des données d'inventaire précises et à un traitement efficace des commandes, les collaborateurs du service clientèle disposent d'informations actualisées sur la disponibilité des produits, d'une visibilité sur l'état des commandes et d'une grande flexibilité en ce qui concerne les préférences d'exécution. Ce niveau de service peut améliorer considérablement l'expérience d'achat des clients et témoigne du rôle que jouent les solutions technologiques innovantes dans la transformation du paysage de la vente au détail.

« C'est un privilège pour nous de travailler avec Allure Commerce pour offrir ce niveau d'exécution du commerce numérique à l'équipe Eclipse », a déclaré Guy Courtin, vice-président de l'industrie et des alliances globales chez Tecsys. « Eclipse est un excellent exemple de la façon dont la bonne combinaison de technologies peut créer un effet d'entraînement en termes d'efficacité et de croissance à travers toutes les facettes du commerce de détail. »

À propos d'Eclipse Stores

Eclipse Stores est une chaîne de magasins privée canadienne qui propose aux femmes des articles de style branché et des articles de base de qualité. Eclipse compte plus de 80 magasins répartis dans dix provinces canadiennes. Chaque magasin propose une variété de styles, des vêtements habillés, décontractés et athlétiques, ainsi que des vêtements d'extérieur et des accessoires. Les magasins Eclipse proposent des styles élaborés sous les marques privées de l'entreprise, Eclipse et Tattoo, ainsi que plusieurs collections de denim de marques populaires. Les activités de la chaîne sont centralisées à St. John's, Terre-Neuve, et le principal centre de distribution se trouve à Montréal, au Québec. Pour plus d'informations sur Eclipse, visitez le site www.eclipsestores.com.

À propos d'Allure Commerce

Allure Commerce est une agence mondiale de commerce numérique qui se concentre sur l'accélération de la croissance et la maximisation du retour sur investissement pour les entreprises. Elle se spécialise dans la reconception des opérations commerciales en mettant au point des solutions percutantes à l'aide des dernières technologies de commerce électronique. Ses services, conçus pour soutenir les marques B2B et B2C, comprennent le développement du commerce électronique sur mesure, le conseil, la convivialité et l'intelligence. Allure Commerce est fière de créer des expériences de commerce numérique transparentes, soutenues par des analyses approfondies et des stratégies basées sur des données afin d'atteindre les objectifs uniques de la marque. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter son site web www.allurecommerce.com.

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, et de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2024. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

