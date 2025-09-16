Une transition stratégique à la direction qui stimule la croissance du secteur de l'assurance spécialisée

TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Echelon Assurance est heureuse d'annoncer la nomination de Jatinder Bassi comme prochain président de l'entreprise, qui succède ainsi à Robin Joshua qui prendra bientôt sa retraite. Cette transition à la direction favorise l'évolution continue d'Echelon en tant qu'assureur spécialisé qui poursuit son engagement à offrir des solutions d'assurance innovantes à ses courtiers et à leurs clients.

Comptable professionnel agréé (CPA et CA), Jatinder est titulaire d'une maîtrise en comptabilité et détient la désignation CRM (Canadian Risk Management). Sa carrière en assurance et dans les services financiers s'échelonne sur près de deux décennies, au cours de laquelle il a été un ambassadeur actif du secteur canadien de l'assurance. Il a occupé récemment le poste de président de l'Association canadienne des comptables d'assurance.

« Je suis ravi d'annoncer la nomination de Jatinder comme prochain président d'Echelon Assurance, a déclaré Matthew Turack, président du groupe et chef de l'exploitation du Groupe de clubs CAA. Grâce à la vision, au dévouement et au leadership de Jatinder, je suis convaincu qu'Echelon continuera de prospérer en tant qu'assureur spécialisé le plus digne de confiance au Canada. »

Depuis 2019, Echelon continue de renforcer sa présence dans le secteur de l'assurance des entreprises, en développant son expertise à l'interne et en établissant des partenariats solides avec des courtiers afin de répondre aux besoins des segments mal desservis du marché de l'assurance spécialisée. Soutenue par la cote de solidité financière A- (Excellente) et sous la direction de Jatinder, Echelon fortifiera sa position comme assureur spécialisé de premier plan.

« Je suis honoré d'assumer le rôle de président d'Echelon Assurance au cours de l'année à venir et de travailler aux côtés de notre équipe talentueuse des membres de la direction et de nos partenaires de longue date, a déclaré Jatinder Bassi. Ensemble, nous continuerons à nous appuyer sur les assises solides d'Echelon et à collaborer avec nos précieux partenaires courtiers afin de fournir des solutions d'assurance spécialisée et de gestion des risques qui répondent aux besoins en constante évolution de leurs clients. »

Alors qu'Echelon entame cette transition à la direction et poursuit son évolution en tant qu'assureur spécialisé le plus digne de confiance au Canada, elle est reconnaissante du soutien et de la confiance inébranlables de la communauté des courtiers, de ses clients de l'assurance spécialisée et de l'industrie.

À propos d'Echelon Assurance

Echelon Assurance a été fondée en 1998 et est devenue membre de la famille du Groupe de clubs CAA (GCC) en 2019. En tant qu'assureur spécialisé de premier plan, Echelon travaille en étroite collaboration avec ses courtiers partenaires afin d'offrir des solutions d'assurance des entreprises aux comptes commerciaux complexes. Ces polices sont adaptées aux besoins uniques des propriétaires d'entreprise en protégeant leurs biens contre les dommages, les pertes d'exploitation, et plus encore.

Personne-ressource pour les relations avec les médias : Erica Nelson, Directrice, Communications et marketing de contenu, 647-519-3852, [email protected]