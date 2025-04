TORONTO, ON, le 16 avril 2025 /CNW/ - C'est avec une grande fierté qu'Echelon Assurance, un assureur spécialisé de premier plan au Canada, a annoncé avoir récemment obtenu d'AM Best la cote de solidité financière A- (excellente) et la cote de solvabilité à long terme de l'émetteur A- (excellente), ce qui reflète sa rigueur financière, en harmonie avec ses stratégies résilientes de gestion des risques et des capitaux.

« La cote qu'AM Best a décernée à Echelon marque une étape importante et reflète la position de force et la résilience de notre organisation, a déclaré Robin Joshua, président d'Echelon Assurance. Notre cote supérieure témoigne de notre capacité à honorer notre promesse aux clients à la suite d'un sinistre. » Elle nous permet également de répondre aux besoins grandissants en assurance des entreprises de nos courtiers et de leurs clients. »

« Alors que nous continuons à innover et à nous adapter aux besoins en constante évolution des clients et du marché, ces cotes supérieures nous permettront d'étendre encore plus solidement nos racines sur le marché de l'assurance des entreprises et de mieux répondre aux besoins uniques de nos courtiers partenaires canadiens et de leurs clients, a ajouté Robin Joshua.

Echelon a mis en place une solide stratégie axée sur une approche rigoureuse en matière de souscription, et de sélection et de segmentation des risques, et sur son expertise interne en gestion des risques. Ces points forts permettent à Echelon d'offrir des solutions d'assurance personnalisées et des conseils proactifs en matière d'atténuation des risques ainsi que de la formation continue au moyen de ressources et d'outils complets de prévention des sinistres. L'approche globale d'Echelon consiste à soutenir les clients en cas de réclamation, tout en leur transmettant ses connaissances et en leur offrant son soutien pour réduire les risques et prévenir les pertes avant qu'elles ne surviennent. »

Pour obtenir les plus récentes cotes de solvabilité d'AM Best, cliquez sur ce lien (en anglais) : www.ambest.com. Pour consulter le communiqué de presse d'AM Best dans son intégralité, (en anglais) cliquez ici.

À propos d'Echelon Assurance

Echelon Assurance a été fondée en 1998 et est devenue membre de la famille du Groupe de clubs CAA (GCC) en 2019. En tant qu'assureur spécialisé de premier plan, Echelon travaille en étroite collaboration avec ses courtiers partenaires afin d'offrir des polices d'assurance aux petites et moyennes entreprises, et de fournir une capacité de souscription aux comptes importants et complexes. Ces polices sont adaptées aux besoins uniques des propriétaires d'entreprise en protégeant leurs biens contre les dommages, les pertes d'exploitation, et plus encore.

Pour en savoir plus, rendez-vous à www.echelonassurance.ca.

Contact d'Echelon Assurance avec la presse : Jennifer Kew, Vice-présidente, Produits et marketing, 1 (905) 214-7993, [email protected]