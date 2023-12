Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Poursuite des travaux durant la période hivernale dans le secteur du pont de Québec

QUÉBEC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les travaux du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec se poursuivront durant la période hivernale. Ces interventions permettront d'optimiser l'échéancier global, et ainsi de réduire les répercussions sur les usagers. Les entraves dans le secteur du pont de Québec seront prolongées jusqu'en décembre 2024. Celles-ci sont notamment requises afin de poursuivre l'excavation et la coupe de roc, finaliser l'installation de conduites, ainsi qu'entamer des travaux de décontamination.

Gestion de la circulation

Fermeture d'une voie sur trois sur le pont de Québec et sur la route 175, entre le pont de Québec et le chemin Saint-Louis (une voie disponible par direction), jusqu'en décembre 2024 .

(une voie disponible par direction), . Des fermetures de nuit ou de fin de semaine du pont de Québec seront requises de façon ponctuelle en 2024.

Les chemins de détour sont balisés par une signalisation temporaire et signifiés à l'aide de panneaux.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Déviation de la piste polyvalente

À compter de la mi-janvier 2024, la piste polyvalente (Route verte), située sur la route 175, à l'approche nord du pont de Québec, sera déviée via le site de l'Aquarium du Québec jusqu'à l'avenue des Hôtels. Cette configuration est nécessaire afin d'effectuer la reconstruction de la chaussée de la voie de droite de la route 175, de démolir un mur de soutènement et d'aménager un talus végétalisé dans le secteur.

À noter qu'un accès à l'Aquarium du Québec sera maintenu en tout temps pendant les travaux.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

