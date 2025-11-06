Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures complètes du pont de Québec les soirs et nuits du 6 et du 7 novembre

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la fermeture du pont de Québec pendant les soirées et les nuits du 6 au 7 et du 7 au 8 novembre. Ces entraves sont nécessaires afin d'effectuer l'entretien du pont d'étagement temporaire de la route 175, au-dessus de la voie ferrée. Des épisodes de congestion sont à prévoir.

Ces interventions s'inscrivent dans le cadre du projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Gestion de la circulation

Fermeture complète du pont de Québec dans les deux directions :

Le jeudi 6 novembre, de 19 h jusqu'à 5 h 30 le lendemain

Le vendredi 7 novembre, de 19 h jusqu'à 11 h le lendemain

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes.

Direction Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection rue de la Mission et rue de la Presqu'île).

Direction Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis.

Ces opérations pourraient être annulées ou reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Liens connexes

Carte interactive des entraves | Québec511



Page Web et abonnement à l'infolettre | Reconstruction et aménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724