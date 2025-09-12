Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture partielle de l'autoroute Duplessis dès le 14 septembre

QUÉBEC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une seule voie sera disponible pour emprunter le pont Pierre-Laporte en provenance de l'autoroute Duplessis (540), du 14 septembre jusqu'à la mi-octobre. Des épisodes de congestion sont à prévoir, particulièrement pour l'heure de pointe en fin de journée.

L’insertion tardive en fermeture éclair. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Cette entrave est nécessaire pour réaliser des travaux sur les réseaux de conduites souterraines. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Gestion de la circulation

Du 14 septembre, à 19 h, jusqu'à la mi-octobre

Fermeture d'une voie sur deux de la sortie no 9 (pont Pierre-Laporte, Montréal, autoroute 20) de l'autoroute Duplessis (540) en direction sud.

À noter que l'accès à l'autoroute Duplessis (540) en direction sud en provenance de l'avenue Maricourt sera fermé pendant la nuit du 14 au 15 septembre afin de mettre en place les aires de travaux.

Insertion tardive en fermeture éclair

Lorsqu'une voie est fermée ou qu'elle se termine, et que la circulation est dense, les usagers de la route empruntant cette voie devraient s'insérer tardivement dans la voie ouverte. Cette technique permet de maximiser l'utilisation de la route, de réduire l'écart de vitesse entre les deux voies et de réduire jusqu'à 40 % l'importance du refoulement de la congestion. Cette technique s'effectue en trois temps :

utiliser les deux voies disponibles ;

éviter de bloquer l'accès à une des voies ;

s'engager dans la voie restante en alternance.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Liens connexes

Carte interactive des entraves | Québec511



Page Web et abonnement à l'infolettre | Reconstruction et aménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724