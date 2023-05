Échangeur Saint-Pierre - Fermetures majeures du 19 au 23 mai 2023

MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - L'échangeur Saint-Pierre fera l'objet de fermetures majeures lors de la fin de semaine du congé de la Journée nationale des Patriotes, du 19 au 23 mai. Tout le secteur sera à éviter de vendredi soir à mardi matin. Le Ministère recommande aux usagers de la route d'emprunter d'autres traversées que le pont Honoré-Mercier, et d'éviter dans la mesure du possible l'autoroute 20 en direction ouest entre l'échangeur Turcot et l'autoroute 13. Une forte congestion est à prévoir.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 20 dans l'échangeur

•Échangeur Saint-Pierre – Entraves majeures du vendredi 19 au mardi 23 mai 2023 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture complète en direction ouest (vers Dorval ), de samedi 0 h 30 à mardi 5 h .

), . Fermetures partielles de nuit (1 voie disponible) en direction est (vers le centre-ville), de vendredi 23 h 59 à samedi 8 h, et de lundi 23 h 59 à mardi 5 h.

Dans les deux cas, le détour s'effectuera par le boulevard Montréal- Toronto .

Route 138

Fermeture complète de la bretelle menant de la route 138 en direction est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) vers l'autoroute 20 en direction ouest (vers Dorval ), de samedi 0 h 30 à mardi 5 h .

) vers l'autoroute 20 en direction ouest (vers ), . Détour par l'autoroute 20 en direction est (vers le centre-ville), puis demi-tour dans l'échangeur Angrignon.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être annulées sans préavis.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

